AB, Rusya’ya karşı yaptırımları veto hakkının kaldırılmasını görüşecek

AB, Rusya’ya karşı yaptırımları veto hakkının kaldırılmasını görüşecek

Politico dergisi, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Brüksel’deki görüşmede, dış politikayla ilgili kararlar alındığında oybirliği ilkesini iptal etme... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20

2022-09-20T19:16+0300

2022-09-20T19:16+0300

Oybirliği ilkesine göre, her AB üye ülkesi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda dahil, veto kullanma hakkına sahip. Daha önce Macaristan, Rus petrolüne ambargo uygulama konusu masaya yatırıldığında bu hakkı kullanmıştı. Budapeşte’nin duruşu yüzünden kararın alınması süreci 1.5 ay sürmüştü. Bunun sonucunda Macaristan, kendisi için özel koşullar elde ederek vetoyu kaldırmış, ambargo kabul edilmişti.Şimdi AB, veto hakkının kaldırılması veya sınırlandırılması ve dış politika kararlarının oybirliği ilkesinin yerine, üye ülkelerinin yarısından fazlasının desteğinin yeterli olduğu salt çoğunluk ilkesiyle değiştirilmesi olasılığını görüşmek istiyor.Oybirliği ilkesinin kaldırılmasını destekleyenlerin başında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell geliyor. Her ikisi, AB’nin genişlemesiyle karar alma sürecinin reform edilmesi gerektiğini savunuyor.Scholz’ün sözlerine göre, AB’de üye ülkelerin sayısı artınca siyasi çıkarlar, ekonomik etki ve sosyal güvenlik sistemleri açısından üye ülkeler arasındaki farklılıklar büyüyecek. Bu nedenle, ortak dış politika dahil birçok konuda veto hakkından vazgeçilmesi gerektiğini savunan Alman lider, “Oybirliğine ihtiyaç duyulduğu bugünlerde, bazı ülkelerin, veto hakkını kullanarak diğerlerinin ilerlemesine engel olma ihtimali her yeni üyeyle büyüyor” ifadesini kullandı.

