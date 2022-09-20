https://sputniknews.com.tr/20220920/14-yasindaki-cocuk-parkta-tartistigi-arkadasini-bicakladi-1061437725.html
14 yaşındaki çocuk parkta tartıştığı arkadaşını bıçakladı
14 yaşındaki çocuk parkta tartıştığı arkadaşını bıçakladı
Konya'da bir çocuk, parkta tartıştığı kendisi gibi açık lise öğrencisi olan arkadaşını karnından ve sırtından bıçakladı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T20:37+0300
2022-09-20T20:37+0300
2022-09-20T20:38+0300
yaşam
konya
bıçaklama
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde S.A. (14), parkta tartıştığı kendisi gibi açık lise öğrencisi olan arkadaşı K.T.'yi (15) bıçakladı.Olay, saat 13.30 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi Abdurrahman Ayaz Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan S.A. ile arkadaşı K.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.A., K.T.'yi karnından ve sırtından bıçakladı.K.T. kanlar içinde yere yığılırken S.A. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.T., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan K.T. buradaki ilk müdahalesinin ardından da Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Polis, S.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
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konya, bıçaklama
14 yaşındaki çocuk parkta tartıştığı arkadaşını bıçakladı
20:37 20.09.2022 (güncellendi: 20:38 20.09.2022) Abone ol
Konya'da bir çocuk, parkta tartıştığı kendisi gibi açık lise öğrencisi olan arkadaşını karnından ve sırtından bıçakladı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde S.A. (14), parkta tartıştığı kendisi gibi açık lise öğrencisi olan arkadaşı K.T.'yi (15) bıçakladı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi Abdurrahman Ayaz Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan S.A. ile arkadaşı K.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.A., K.T.'yi karnından ve sırtından bıçakladı.
K.T. kanlar içinde yere yığılırken S.A. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.T., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan K.T. buradaki ilk müdahalesinin ardından da Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, S.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.