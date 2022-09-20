https://sputniknews.com.tr/20220920/14-yasindaki-cocuk-parkta-tartistigi-arkadasini-bicakladi-1061437725.html

14 yaşındaki çocuk parkta tartıştığı arkadaşını bıçakladı

14 yaşındaki çocuk parkta tartıştığı arkadaşını bıçakladı

Konya'da bir çocuk, parkta tartıştığı kendisi gibi açık lise öğrencisi olan arkadaşını karnından ve sırtından bıçakladı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T20:37+0300

2022-09-20T20:37+0300

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yaşam

konya

bıçaklama

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde S.A. (14), parkta tartıştığı kendisi gibi açık lise öğrencisi olan arkadaşı K.T.'yi (15) bıçakladı.Olay, saat 13.30 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi Abdurrahman Ayaz Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan S.A. ile arkadaşı K.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.A., K.T.'yi karnından ve sırtından bıçakladı.K.T. kanlar içinde yere yığılırken S.A. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.T., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan K.T. buradaki ilk müdahalesinin ardından da Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Polis, S.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

konya

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konya, bıçaklama