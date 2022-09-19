https://sputniknews.com.tr/20220919/yuzucu-sunacoglu-gaziler-gununde-eceabat-ile-gokceada-arasindaki-mesafeyi-8-saat-14-dakikada-yuzdu-1061394756.html

Yüzücü Sunaçoğlu, Gaziler Günü'nde Eceabat ile Gökçeada arasındaki mesafeyi 8 saat 14 dakikada yüzdü

Yüzücü Sunaçoğlu, Gaziler Günü'nde Eceabat ile Gökçeada arasındaki mesafeyi 8 saat 14 dakikada yüzdü

Yüzücü Alper Sunaçoğlu, Gaziler Günü'nde Eceabat ile Gökçeada arasındaki 29 kilometrelik mesafeyi 8 saat 14 dakikada yüzdü. 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T23:45+0300

2022-09-19T23:45+0300

2022-09-19T23:50+0300

gaziler günü

yüzme

gökçeada

spor

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Sunaçoğlu, sabah saatlerinde geldiği Büyük Kemikli Balıkçı Barınağı sahilinden suya girip ısınma turu yaptı.Ardından Türk bayrağı açan Sunaçoğlu, yaklaşık 8 saat sürmesi planlanan yüzme etkinliğinde ilk kulaçlarını attı.ahil Güvenlik ekiplerinin de güvenlik amacıyla takip ettiği Sunaçoğlu, kuvvetli poyraza rağmen Gökçeada'ya 8 saat 14 dakikada ulaştı.Gökçeada Kuzu Limanı'na ulaşan yüzücüyü, burada etkinliği düzenleyen Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Genel Başkanı Caner Dalkalı ve federasyonun Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur karşıladı.Çanakkale Valiliğinin desteği, ŞEGAFED'in sponsorluğunda yüzme etkinliğini tamamladığını belirten Sunaçoğlu, "Çanakkale'den Gökçeada'ya yüzerek bir etkinlik gerçekleştirdik. 29 kilometre mesafeyi 8 saat 14 dakika gibi bir süreyle yüzerek bir başarı elde ettim. Böyle bir günde başarı elde ettiğimiz için bu başarıyı şehitlere, gazilere ve onların ailelerine armağan ediyoruz." diye konuştu.Dalkalı da yüzücü Sunaçoğlu'nu tebrik ederek, vatan savunması uğruna hayatını kaybeden şehitleri saygıyla gazileri ise minnetle andıkları kaydetti.

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gaziler günü, yüzme, gökçeada