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Yunan uzman Stafakopulos: Yunanistan-Türkiye çatışması NATO’yu yıkabilir
Yunan uzman Stafakopulos: Yunanistan-Türkiye çatışması NATO’yu yıkabilir
Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Panteion Üniversitesi’nden Türkolog Prof. Dimitris Stafakopulos, Yunanistan ve Türkiye arasındaki yeni gerilime rağmen... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T19:10+0300
2022-09-19T19:10+0300
dünya
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
türkiye
nato
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Stafakopulos, Sputnik’e açıklamasında, “Silahlı çatışma olmayacağını düşünüyorum, çünkü Yunanistan buna hazır ve böyle bir şeye izin vermeyecek. Ayrıca Yunanistan’la küçük bir çatışma bile kriz durumuna, NATO’nun yıkılmasına yol açabilir, çünkü iki üye ülke birbiriyle karşı karşıya gelecek. Bu, Ukrayna-Rusya gerilimi bağlamında genişlemeye çalışan NATO için büyük sorun olacak” ifadesini kullandı.Büyük ihtimalle NATO’nun her iki ülkenin “kulağını çekeceğini” ve anlaşmayı talep edeceğini dile getiren uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:“Ukrayna’daki savaş, Türk liderine Batı’nın gıda özerkliği ve enerji alanlarındaki zayıf noktalarını gösterdi ve aynı zamanda Avrupa’daki nüfus azalmasını da gözler önüne serdi. Aynı zamanda Türkiye, yavaş yavaş yüzünü Avrasya'ya doğru dönüyor, çünkü burayı kendi doğal toprakları olarak görüyor ve aynı zamanda gıda ve enerjide potansiyele sahip ve nüfus artışı yaşıyor. Erdoğan, Türkiye’nin gelişmeye devam edeceğini ve Yunanlar dahil Batı dünyasından farklı olarak mevcut durumda ayakta kalacağını düşünüyor. Yunanlar ise pratik nedenlerden dolayı, gıda, enerji ve nüfus krizi yüzünden 30-40 yıl sonra yok olacak.”Stafakopulos, “Yani Erdoğan’ın, Yunanistan’a karşı savaş başlatmak için hiçbir nedeni yok. Erdoğan, bizim olgun meyve gibi düşeceğimizi düşünüyor, tıpkı bir zamanlar 400 yıllık kuşatmadan sonra Bizans’ın düştüğü gibi” diye ekledi.
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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye, nato
yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye, nato

Yunan uzman Stafakopulos: Yunanistan-Türkiye çatışması NATO’yu yıkabilir

19:10 19.09.2022
© AATürkiye Yunanistan bayrakları
Türkiye Yunanistan bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© AA
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Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Panteion Üniversitesi’nden Türkolog Prof. Dimitris Stafakopulos, Yunanistan ve Türkiye arasındaki yeni gerilime rağmen çatışma ihtimalinin küçük olduğunu, ama eğer çıkarsa NATO’nun yıkılmasına neden olabileceğini belirtti.
Stafakopulos, Sputnik’e açıklamasında, “Silahlı çatışma olmayacağını düşünüyorum, çünkü Yunanistan buna hazır ve böyle bir şeye izin vermeyecek. Ayrıca Yunanistan’la küçük bir çatışma bile kriz durumuna, NATO’nun yıkılmasına yol açabilir, çünkü iki üye ülke birbiriyle karşı karşıya gelecek. Bu, Ukrayna-Rusya gerilimi bağlamında genişlemeye çalışan NATO için büyük sorun olacak” ifadesini kullandı.
Büyük ihtimalle NATO’nun her iki ülkenin “kulağını çekeceğini” ve anlaşmayı talep edeceğini dile getiren uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ukrayna’daki savaş, Türk liderine Batı’nın gıda özerkliği ve enerji alanlarındaki zayıf noktalarını gösterdi ve aynı zamanda Avrupa’daki nüfus azalmasını da gözler önüne serdi. Aynı zamanda Türkiye, yavaş yavaş yüzünü Avrasya'ya doğru dönüyor, çünkü burayı kendi doğal toprakları olarak görüyor ve aynı zamanda gıda ve enerjide potansiyele sahip ve nüfus artışı yaşıyor. Erdoğan, Türkiye’nin gelişmeye devam edeceğini ve Yunanlar dahil Batı dünyasından farklı olarak mevcut durumda ayakta kalacağını düşünüyor. Yunanlar ise pratik nedenlerden dolayı, gıda, enerji ve nüfus krizi yüzünden 30-40 yıl sonra yok olacak.”
Stafakopulos, “Yani Erdoğan’ın, Yunanistan’a karşı savaş başlatmak için hiçbir nedeni yok. Erdoğan, bizim olgun meyve gibi düşeceğimizi düşünüyor, tıpkı bir zamanlar 400 yıllık kuşatmadan sonra Bizans’ın düştüğü gibi” diye ekledi.
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