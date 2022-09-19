https://sputniknews.com.tr/20220919/ukraynanin-donetske-duzenledigi-saldirida-13-sivil-hayatini-kaybetti---1061368958.html

Ukrayna’nın Donetsk’e düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna’nın Donetsk’e düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna tarafının, Rusya güçlerinin denetiminde bulunan Donetsk’e düzenlediği bombardıman sonucunda en az 13 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T14:59+0300

2022-09-19T14:59+0300

2022-09-19T15:12+0300

ukrayna krizi

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donetsk

saldırı

sivil

igor konaşenkov

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Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, “Elimize gelen ilk bilgilere göre Kuybışevskiy bölgesindeki Bakinskiye Komissarı Meydanı’na düzenlenen cezalandırıcı bombardıman sonucunda 13 sivil hayatını kaybetti” açıklamasını yaptı. Donetsk Belediye Başkanı, saldırının kaç kişinin yaralanmasına neden olduğu belirleme çalışmalarının devam ettiğini de ekledi. Ukrayna güçlerinin, ülkenin doğusuna yönelik başlattığı karşı taarruzlar nedeniyle bölgeden bu saldırıların sivil ölümlerine yol açtığına ilişkin sık sık haberler geliyor.Rusya: Ukrayna’da düşman güçlerine ait bir SU-25 jetini ve 14 İHA’yı düşürdük Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin Ukrayna’da operasyonları sırasında karşı tarafa ait SU-25 jetini, 14 İHA’yı ve ABD ile Ukrayna roket sistemlerine ait bir dizi füzeyi düşürdüklerini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus güçlerinin Ukrayna’da sürdürdüğü operasyona ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Herson bölgesindeki Aleksandrovka yerleşim yerinde Rus savunma sistemleri tarafından Ukrayna ordusuna ait bir SU-25 jetinin düşürüldüğünü kaydetti. Bunun yanında, Rus savunma sistem tarafından Donetsk, Zaporojye, Nikolayevsk ve Herson bölgelerinde Ukrayna tarafına ait 14 insansız hava aracının düşürüldüğünü belirtti. Konaşenkov ayrıca Donetsk, Nikolayevsk ve Herson’da ABD yapımı HIMARS ve Ukrayna yapımı Olha roket sistemlerine ait 24 merminin, Rusya tarafından konuşlandırılan hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Zaporojye’deyse HIMARS roket sistemlerinin bakımının yapıldığı bir atölyenin Rusya hava güçleri tarafından imha edildiğini, söz konusu atölyenin İskra isimli bir fabrikada bulunduğunu ekledi. Konaşenkov, Rusya ordusunun Toretsk, Zaytsevo, Nikolayevka, Seversk, Zaporojye, Petşotravnevoye ve Belogorka yerleşim yerlerindeki operasyonları sırasında 300 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü ve bir dizi askeri teçhizatın imha edildiğini belirtti. Novaya Kahovka yerleşim yerindeyse, ABD yapımı iki anti-radar taktik saldırı füzesinin, Rusya ordusu tarafından engellendiğini kaydetti.

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