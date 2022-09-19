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https://sputniknews.com.tr/20220919/turkiyenin-uluslararasi-yatirim-pozisyonu-verileri-yayimlandi-eksi-217-milyar-dolar-1061360225.html
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı: Eksi 217 milyar dolar
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı: Eksi 217 milyar dolar
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu, temmuzda eksi 217,3 milyar dolar oldu. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T12:03+0300
2022-09-19T12:03+0300
ekonomi
türkiye
ekonomi
yatırım
merkez bankası
banka
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2022 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.Buna göre, temmuzda geçen yıl sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 0,3 azalışla 287,3 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 7,3 düşüşle 504,6 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, temmuzda eksi 217,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.Net UYP, 2021 sonunda eksi 256 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.Rezerv varlıklar kalemi temmuzda 2021 sonuna kıyasla yüzde 8,9 azalarak 101,3 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,9 artarak 127,6 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,6 artışla 53,4 milyar dolara çıktı.Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle temmuzda 2021 sonuna göre yüzde 22,9 azalışla 109,5 milyar dolara geriledi.Portföy yatırımları 84,9 milyar dolarPortföy yatırımları, temmuzda 2021 sonuna göre yüzde 11,6 azalarak 84,9 milyar dolara düştü. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 19,4 azalışla 14,9 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 63,2 düşüşle 1,3 milyar dolar ve Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) da yüzde 4,1 azalışla 43,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.Diğer yatırımlar, temmuzda 2021 sonuna göre yüzde 1,3 artışla 310,3 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 7,1 artarak 37,3 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 12,7 yükselerek 10,9 milyar dolar oldu.Bankaların toplam kredi stoku yüzde 8,6 azalarak 60,9 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 0,9 gerileyerek 96 milyar dolara indi.
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türkiye, ekonomi, yatırım, merkez bankası, banka
türkiye, ekonomi, yatırım, merkez bankası, banka

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı: Eksi 217 milyar dolar

12:03 19.09.2022
© DHApara, Türk Lirası
para, Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© DHA
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Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu, temmuzda eksi 217,3 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2022 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda geçen yıl sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 0,3 azalışla 287,3 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 7,3 düşüşle 504,6 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, temmuzda eksi 217,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Net UYP, 2021 sonunda eksi 256 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.
Rezerv varlıklar kalemi temmuzda 2021 sonuna kıyasla yüzde 8,9 azalarak 101,3 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,9 artarak 127,6 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,6 artışla 53,4 milyar dolara çıktı.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle temmuzda 2021 sonuna göre yüzde 22,9 azalışla 109,5 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 84,9 milyar dolar

Portföy yatırımları, temmuzda 2021 sonuna göre yüzde 11,6 azalarak 84,9 milyar dolara düştü. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 19,4 azalışla 14,9 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 63,2 düşüşle 1,3 milyar dolar ve Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) da yüzde 4,1 azalışla 43,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Diğer yatırımlar, temmuzda 2021 sonuna göre yüzde 1,3 artışla 310,3 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 7,1 artarak 37,3 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 12,7 yükselerek 10,9 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 8,6 azalarak 60,9 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 0,9 gerileyerek 96 milyar dolara indi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
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