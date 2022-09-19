https://sputniknews.com.tr/20220919/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-tarim-sektorumuzu-saha-kaldirmak-istiyoruz-1061377942.html

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Tarım sektörümüzü şaha kaldırmak istiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Tarım sektörümüzü şaha kaldırmak istiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhuriyet'i, 20 yıl içinde getirdikleri noktadan, çok daha ileriye taşıyacak bir sürecin içinde bulunduklarını... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T17:52+0300

2022-09-19T17:52+0300

2022-09-19T17:52+0300

türkiye

tarım bakanı

vahit kirişçi

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Bakan Kirişci, Ağrı'da yapılan ve İl Özel İdaresinin finanse ettiği "Tarım Park Projesi"nin açılışında, tarımın, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkeler için hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.Tarımda güçlü olmadan, güçlü Türkiye’yi inşa etmenin mümkün olmayacağını ifade eden Kirişci, "Stratejik sektör olarak tanımladığımız tarımda, küresel bir oyuncu olmak, bizim için bir istiklal ve istikbal meselesidir. Son 20 yılda tarıma yaptığımız yatırımlar ve desteklemeler, bu konudaki hassasiyetimizin en güzel yansımalarıdır." dedi.Kirişci, Ağrı’ya son 20 yılda 7,3 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım yapıldığını anlattı."Ağrı korunga üretiminde Türkiye’de üçüncüdür"Tarımsal desteğin de 2002'ye göre 8 kat artırılarak 29,4 milyon liradan 227,3 liraya yükseltildiğini aktaran Kirişci, şöyle konuştu:“Tarımsal üretim değerini 10 kat artırarak 497 milyon liradan 5,2 milyar liraya ulaştırdık. Aynı şekilde tarımsal ihracatı tam 25 katına çıkararak 134 bin dolardan 3,3 milyon dolara çıkardık. Tarla ürünleri yüzde 110, meyve üretimi yüzde 250 arttı. Bildiğiniz gibi ülke genelinde stratejik ve arz açığı olan 21 ürünü havza bazında destekliyoruz. Ağrı’da da arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, mercimek, nohut, patates ve yem bitkileri olmak üzere 8 ürüne destek veriyoruz. Kentimiz, hayvancılık için büyük önem taşıyan korunga üretiminde Türkiye’de üçüncüdür."Büyükbaş hayvan sayısında ise 2002'ye oranla yüzde 17 artış sağlandığını belirten Kirişci, arı kovanı sayısında yüzde 1047, bal üretiminde yüzde 515, süt üretiminde de yüzde 65 artış sağlandığını dile getirdi.Ağrı’da 286 bin dekar alanda mera ıslahı çalışmasını tamamladıklarını ve son 20 yılda 254 milyon lira yem bitkileri desteği sağlandığını söyleyen Kirişci, şöyle devam etti:"Hayvancılıkta yerli üretimi destekleme modeli kapsamında, yeni yapılacak veya modernize edilecek ahır ve ağılların inşaatına yüzde 50 hibe sağlıyoruz. Yüksek verimli erkek damızlık alımında (boğa, koç, teke) yüzde 80 hibe veriyoruz. Buzağı desteği kapsamında programlı aşıları yapılmış 4 ay ve üzeri yaşta ve ilave destekleme kriterlerini taşıyan buzağılara başa 925 lira kadar destek sağlanabilmektedir. Ayrıca Damızlık Düve Alım Desteği Projesi ile TÜRKVET’e kayıtlı işletmeler için damızlık düve alımında en az, en fazla 20 baş olmak üzere alım bedelinin yüzde 40'ı oranında hibe verilmektedir. Damızlık Koç Teke Üretim Projesi ile en az 500 baş kapasiteli Damızlık Koç-Teke Üretim Merkezi kurulumunda ağıl yapımına, alet-ekipman alımına ve erkek damızlık hayvana (koç-teke) yüzde 50 hibe sağlıyoruz."Tarım Park Projesi için 17 milyon 500 bin lira harcandıKirişci, Ağrı’da hayata geçirilen Tarım Park Projesi için 17 milyon 500 bin lira harcandığına işaret ederek, buradaki 140 makine ekipmanının çiftçinin hizmetinde olacağını söyledi.Yatırım içinde Çiftçi Eğitim Merkezi'nin de yer aldığını anlatan Kirişci, "Merkez sayesinde her dönemde çiftçilerimiz, uzmanlar tarafından sınıflarda verilen teorik bilgilerin yanında demonstrasyon amacı ile yetiştirilen ürünler eşliğinde sahada uygulamalı eğitim alabileceklerdir. Böylece çiftçilerimizin stratejik ve katma değer olarak daha farklı ürünler yetiştirmeleri amaçlanmaktadır." dedi.Projenin 1000 metrekarelik kapalı alanda yürütüldüğünü ifade eden Kirişci, Tarım Park'taki yaklaşık 40 dekarda hububat, endüstri bitkileri, yem bitkileri, sebze ve çilek ile 4 adet 250 metre karelik seralar içerisinde sebze fideleri, süs bitkileri gibi birçok ürünün yetiştirileceğine değindi.'Türkiye’yi inşa etme konusundaki azmimizi, emin olun dipdiri koruyoruz'Kirişci, Ağrı Belediyesinin de tarıma yönelik hizmetlerini yakından takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:"Hayvancılık Bölgesi Ahırlar Projesi’ne biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte destek veriyoruz. 314 ahır ve 3 veterinerlik binasını kapsayan proje ile şehir içinde kalan ahırları bir bölgede topluyoruz. İnşaatı devam eden proje için 1 milyar liralık yatırım gerçekleştirilecek. Üreten herkes bizim için kıymetlidir. Bu yüzden bir kez daha söylemekte fayda görüyorum. ‘Sen üret yeter’ diyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük Türkiye’yi inşa etme konusundaki azmimizi, emin olun dipdiri koruyoruz. Çünkü burada bizim Türkiye aşkımız var. Bize emanet edilen Cumhuriyet’i, 20 yıl içinde getirmiş olduğumuz noktadan, çok daha ileriye taşıyacak bir sürecin içindeyiz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, ikinci yüzyılın bu eşiğinde, tarım sektörümüzü tam anlamıyla şaha kaldırmak istiyoruz."

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tarım bakanı, vahit kirişçi