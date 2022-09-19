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https://sputniknews.com.tr/20220919/suudi-arabistanin-gunluk-petrol-ihracati-738-milyon-varile-yukseldi-1061388154.html
Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatı 7.38 milyon varile yükseldi
Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatı 7.38 milyon varile yükseldi
Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatının, temmuz ayında yüzde 2.6 artışla 7.38 milyon varile yükseldiği belirtildi. Bu rakam, Nisan 2020'den bu yana... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T21:59+0300
2022-09-19T22:03+0300
dünya
suudi arabistan
petrol
ihracat
joint organisations data initiative
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Joint Organisations Data Initiative (JODI) adlı uluslararası veri tabanın sonuçlarına göre, Suudi Arabistan'ın günlük ham petrol ihracatı Temmuz 2022'de yüzde 2.6 arttı. Haziran ayında 7.2 milyon varile ulaşan Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatı böylece temmuzda, 7.38 milyon varile yükselmiş oldu.Buna göre, Suudi Arabistan'ın geçen temmuz ayındaki günlük petrol ihracatı, Nisan 2020'den bu yana en yüksek rakam oldu.Suudi Arabistan, üretim sıralamasında ABD ve Rusya'dan sonra üçüncü olmasına rağmen dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olarak öne çıkıyor.
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suudi arabistan, petrol, ihracat, joint organisations data initiative
suudi arabistan, petrol, ihracat, joint organisations data initiative

Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatı 7.38 milyon varile yükseldi

21:59 19.09.2022 (güncellendi: 22:03 19.09.2022)
© REUTERS / Maxim ShemetovSuudi Arabistan, petrol
Suudi Arabistan, petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
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Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatının, temmuz ayında yüzde 2.6 artışla 7.38 milyon varile yükseldiği belirtildi. Bu rakam, Nisan 2020'den bu yana ülkenin en yüksek petrol ihracatı oldu.
Joint Organisations Data Initiative (JODI) adlı uluslararası veri tabanın sonuçlarına göre, Suudi Arabistan'ın günlük ham petrol ihracatı Temmuz 2022'de yüzde 2.6 arttı. Haziran ayında 7.2 milyon varile ulaşan Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatı böylece temmuzda, 7.38 milyon varile yükselmiş oldu.
Buna göre, Suudi Arabistan'ın geçen temmuz ayındaki günlük petrol ihracatı, Nisan 2020'den bu yana en yüksek rakam oldu.
Suudi Arabistan, üretim sıralamasında ABD ve Rusya'dan sonra üçüncü olmasına rağmen dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olarak öne çıkıyor.
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