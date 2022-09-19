https://sputniknews.com.tr/20220919/suudi-arabistanin-gunluk-petrol-ihracati-738-milyon-varile-yukseldi-1061388154.html

Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatı 7.38 milyon varile yükseldi

Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatı 7.38 milyon varile yükseldi

Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatının, temmuz ayında yüzde 2.6 artışla 7.38 milyon varile yükseldiği belirtildi. Bu rakam, Nisan 2020'den bu yana... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T21:59+0300

2022-09-19T21:59+0300

2022-09-19T22:03+0300

dünya

suudi arabistan

petrol

ihracat

joint organisations data initiative

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104174/48/1041744812_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e5107720d444bce7e461647db05f973e.jpg

Joint Organisations Data Initiative (JODI) adlı uluslararası veri tabanın sonuçlarına göre, Suudi Arabistan'ın günlük ham petrol ihracatı Temmuz 2022'de yüzde 2.6 arttı. Haziran ayında 7.2 milyon varile ulaşan Suudi Arabistan'ın günlük petrol ihracatı böylece temmuzda, 7.38 milyon varile yükselmiş oldu.Buna göre, Suudi Arabistan'ın geçen temmuz ayındaki günlük petrol ihracatı, Nisan 2020'den bu yana en yüksek rakam oldu.Suudi Arabistan, üretim sıralamasında ABD ve Rusya'dan sonra üçüncü olmasına rağmen dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olarak öne çıkıyor.

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suudi arabistan, petrol, ihracat, joint organisations data initiative