https://sputniknews.com.tr/20220919/suudi-arabistan-veliaht-prensi-selman-kralice-2-elizabethin-cenazesine-katilmayacak-1061356408.html

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılmayacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılmayacak

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırılan haberlerde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T08:30+0300

2022-09-19T08:30+0300

2022-09-19T08:30+0300

dünya

cemal kaşıkçı

ingiltere

muhammed bin selman

suudi arabistan

kraliçe 2. elizabeth

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İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yarın düzenlenecek olan cenaze töreni için aralarında ABD Başkanı Joe Biden’ın da bulunduğu dünyanın dört bir yanından liderler İngiltere’ye gelmeye devam ediyor. Tartışmalı isimler arasında yer alan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ise Kraliçesi 2. Elizabeth için yarın yapılacak olan cenaze törenine katılmayacağı ifade edildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırılan haberlerde, Selman’ın yerine Suudi Arabistan’ı temsilen 2018’den bu yanan kabinede yer alan Prens Turki bin Muhammed el Suud’un katılacağı aktarılarak, değişikliğin Suudi Arabistan tarafından yapıldığı belirtildi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında öldürülmesi nedeniyle Selman, cenaze törenine katılıp katılmayacağı merak edilen tartışmalı isimler arasında yer alıyordu.

ingiltere

suudi arabistan

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cemal kaşıkçı, ingiltere, muhammed bin selman, suudi arabistan, kraliçe 2. elizabeth