https://sputniknews.com.tr/20220919/spkdan-borsa-aciklamasi-surekli-denetim-yapiliyor-1061357689.html
SPK’dan borsa açıklaması: Sürekli denetim yapılıyor
SPK’dan borsa açıklaması: Sürekli denetim yapılıyor
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği, Kurul'un da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T09:45+0300
2022-09-19T09:45+0300
2022-09-19T09:45+0300
ekonomi
borsa istanbul
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
denetim
piyasa
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SPK'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin çıkan haberlere işaret edildi.Pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır." ifadesi kullanıldı.Açıklamada ayrıca, Kurul'un, yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tuttuğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220902/bakan-nebatiden-borsa-istanbul-paylasimi-1060745998.html
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borsa istanbul, spk, sermaye piyasası kurulu (spk), denetim, piyasa
borsa istanbul, spk, sermaye piyasası kurulu (spk), denetim, piyasa
SPK’dan borsa açıklaması: Sürekli denetim yapılıyor
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği, Kurul'un da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli yaptığı bildirildi.
SPK'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin çıkan haberlere işaret edildi.
Pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Kurul'un, yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tuttuğu belirtildi.