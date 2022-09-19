https://sputniknews.com.tr/20220919/spkdan-borsa-aciklamasi-surekli-denetim-yapiliyor-1061357689.html

SPK’dan borsa açıklaması: Sürekli denetim yapılıyor

SPK’dan borsa açıklaması: Sürekli denetim yapılıyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği, Kurul'un da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T09:45+0300

2022-09-19T09:45+0300

2022-09-19T09:45+0300

ekonomi

borsa istanbul

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

denetim

piyasa

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SPK'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin çıkan haberlere işaret edildi.Pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır." ifadesi kullanıldı.Açıklamada ayrıca, Kurul'un, yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tuttuğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20220902/bakan-nebatiden-borsa-istanbul-paylasimi-1060745998.html

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borsa istanbul, spk, sermaye piyasası kurulu (spk), denetim, piyasa