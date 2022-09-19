https://sputniknews.com.tr/20220919/soforle-tartisan-yolcu-otobusun-camini-kirdi-1061361863.html

Şoförle tartışan yolcu otobüsün camını kırdı

Şoförle tartışan yolcu otobüsün camını kırdı

Mersin’de yetişemediği halk otobüsünün önünü kesen bir yolcu, yumruk atarak aracın camını kırdı. Duraktan çıktığı için yolcuyu alamadığını anlatan otobüs... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T12:29+0300

2022-09-19T12:29+0300

2022-09-19T12:29+0300

türkiye

türkiye

otobüs

şoför

yolcu

kavga

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Mersin'de Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, bir yolcunun saldırısına uğradı. Şoför ile tartışan yolcu, durakta indiği otobüsün önünü kesip hareketini engelledikten sonra sileceklerini ve camını kırdı, sürücüye tehditler savurdu.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçesinde 25 numaralı belediye otobüsünde yaşanan olayda, isminin H.Y. olduğu öğrenilen yolcu, başka bir yolcunun araca binmesi sırasında otobüs şoförüne bağırdı. Şoföre bağırmaya ve tehditler savurmaya devam eden H.Y. bir süre sonra otobüsten indi. Kırmızı ışıkta bekleyen aracın camlarına vuran ve sileceklerini kaldıran yolcu, şoföre aşağıya inmesi için bağırmaya devam etti. Otobüsün önünde birkaç dakika bekleyen saldırgan, daha sonra aracın şoför tarafındaki camını kırdı. Araç sürücüsüne ve otobüste bulunan diğer yolculara korku dolu anlar yaşatan öfkeli şahıs, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.Otobüs şoförü korku dolu anları anlattıDiğer yolcuların da saldırgan yolcuya tepki gösterdiği olayla ilgili yaşadıklarını anlatan Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Kamil Akkaya, “Duraktan yolcumu indirdim ve bindirdim. Duraktan çıkmak üzereyken, içeriden yolcunun biri ‘yolcu var’ dedi. Ben de tam çıkış yaptığım için ‘şu an yolcu alamam, trafiğe çıkıyorum’ dedim. Bu sefer içerideki vatandaş, ‘sağına baksana’ diye bağırdı. Ben de tam çıkış yapıyordum, can güvenliği sebebiyle trafikte duramayacağımı söyledim, seyir halinde devam ettim. Devam ederken bana ‘sağa çek dur’ diye bağırdı. İkinci kez tekrar yine bağırdı aynı şekilde. Ben bu sefer ışıklara gelince kırmızı yandı ve mecburen durduk. Üstüme doğru geldi. Yolcular ‘ayıp, ne yapıyorsun sen’ dediler. O tepkiyi görünce geri oturdu" dedi.Hareket ettikten bir süre sonra yolcunun bu sefer 'sağa çek' diye bağırdığını söyleyen Akkaya, "Hastane durağında yolcu indirdim, bindirdim. Orada inmedi. İnmediği için devam ettim. Muhtar durağında yine yolcu indirdim, bindirdim. Muhtar durağında indi. Ben de sağıma baktım aynaya, yolcu olmadığından dolayı kapılarımı kapattım. Tam hareket edecektim, ön kapıya 3 sefer vurdu ve ‘kapıyı aç’ dedi. Ben de ‘açamam’ dedim. Yine kapıya vurdu. Can güvenliğimden korktuğum için kapıları açmadım. Bu sefer arabanın önüne geçti. Arabanın ön camına vurdu. Silecekleri kaldırdı. Beni 2-3 dakika orada tuttu. Arabanın soluna doğru dolandı. Cama vurdu ve ‘aç camı’ dedi. Ben ‘açamam’ dedim. 2-3 sefer tekrarladım. En sonunda cama var gücüyle vurdu ve cam kırıldı. Sonrasında karşıya geçti. Oradan beni tehdit etti ve ‘seninle görüşeceğiz’ dedi. Olay bu şekilde oldu” ifadelerini kullandı.Olayla ilgili şikayette bulunduklarını belirten Akkaya, Mezitli Polis Merkezi'ndeki ifadesinin ardından, saldırgan yolcu H.Y.’nin de ifade vermek için karakola getirildiğini sözlerine ekledi.

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türkiye, otobüs, şoför, yolcu, kavga