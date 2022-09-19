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Sinir krizi geçirince balkonu ateşe verdi: Camları kırdı, eşyaları sokağa attı
Sinir krizi geçirince balkonu ateşe verdi: Camları kırdı, eşyaları sokağa attı
Antalya’da sinir krizi geçiren A.D. isimli bir kadın, evinin camlarını kırıp eşyalarını sokağa atarak, balkonu ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T21:24+0300
2022-09-19T21:24+0300
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi’nde yaşayan A.D., akşam saatlerinde sinir krizi geçirip, evinin camlarını kırdı; eşyaları sokağa atarak, balkonu ateşe verdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Evinin camlarını eline geçirdiği eşyalarla kırıp bağıran A.D.’yi, evine çıkan polis ekipleri sakinleştirdi.A.D.'nin üst kat komşusu Güngör Şentay, "Ben aşağıdan gördüm olayı. Arabayı çekmeye indim. Sürekli kavga sesleri duyuyordum. Ortalık yıkıldı. Evde ne kadar eşya varsa kırıldı sonra ateşe verildi” dedi.O sırada caddeden geçen Bayram İltir ise, "Balkona bir kadın çıktı. Bağırdı çağırdı. İnsanların üzerine eşyalar attı. Dumanı gördüm. İtfaiye müdahale etti. Balkon camlarını kırdı. İnsanlar kaçıştı” diye konuştu.Mahallelilerden Uğur Hazır da "Balkondan bağırıp çağıran bir kadın vardı. Eline ne geçirdiyse aşağıya attı. Balkona yanıcı bir madde döküp yaktı. Balkon yanarken bağırıp çağırmaya devam etti” diye konuştu.
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antalya, sinir krizi, yangın
antalya, sinir krizi, yangın

Sinir krizi geçirince balkonu ateşe verdi: Camları kırdı, eşyaları sokağa attı

21:24 19.09.2022
© DHASinir krizi geçirince balkonu ateşe verdi: Camları kırdı, eşyaları sokağa attı
Sinir krizi geçirince balkonu ateşe verdi: Camları kırdı, eşyaları sokağa attı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© DHA
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Antalya’da sinir krizi geçiren A.D. isimli bir kadın, evinin camlarını kırıp eşyalarını sokağa atarak, balkonu ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürürken, A.D. ise eve giren polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi’nde yaşayan A.D., akşam saatlerinde sinir krizi geçirip, evinin camlarını kırdı; eşyaları sokağa atarak, balkonu ateşe verdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Evinin camlarını eline geçirdiği eşyalarla kırıp bağıran A.D.’yi, evine çıkan polis ekipleri sakinleştirdi.

A.D.'nin üst kat komşusu Güngör Şentay, "Ben aşağıdan gördüm olayı. Arabayı çekmeye indim. Sürekli kavga sesleri duyuyordum. Ortalık yıkıldı. Evde ne kadar eşya varsa kırıldı sonra ateşe verildi” dedi.
O sırada caddeden geçen Bayram İltir ise, "Balkona bir kadın çıktı. Bağırdı çağırdı. İnsanların üzerine eşyalar attı. Dumanı gördüm. İtfaiye müdahale etti. Balkon camlarını kırdı. İnsanlar kaçıştı” diye konuştu.
Mahallelilerden Uğur Hazır da "Balkondan bağırıp çağıran bir kadın vardı. Eline ne geçirdiyse aşağıya attı. Balkona yanıcı bir madde döküp yaktı. Balkon yanarken bağırıp çağırmaya devam etti” diye konuştu.
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