https://sputniknews.com.tr/20220919/rusya-yabancilarin-rus-vizesi-basvurusu-yapabilmesi-ozel-internet-sitesi-kuracagiz--1061370419.html
Rusya: Yabancıların Rus vizesi başvurusu yapabilmesi özel internet sitesi kuracağız
Rusya: Yabancıların Rus vizesi başvurusu yapabilmesi özel internet sitesi kuracağız
Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancıların elektronik vize başvurusunda bulunmaları için yeni bir site oluşturacaklarını açıkladı. Site üstünden 52 ülkenin... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T15:47+0300
2022-09-19T15:47+0300
2022-09-19T16:01+0300
ukrayna krizi
rusya
vize
baltık ülkeleri
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Konsolosluk bilgi sistemlerinde ve bakanlığın özel vize düzenleme sitesinde, onların kesintisiz DDos saldırılarına karşısına etkili şekilde korunmasının sağlanması amacıyla modernizasyon çalışmaları yapıldığını belirten Rusya Dışişleri, belirtilen çalışmaların yıl sonuna doğru tamamlanmasının planlandığını kaydetti.Bakanlık, çalışmalar tamamlandıktan sonra söz konusu elektronik vize sisteminin fiilen devreye alınmasına ilişkin önerilerin ülke yönetimine sunulacağını bildirerek elektronik vize verilen 52 ülkelik mevcut liste ile yabancıların Rusya'ya bu vizelerle giriş yapabildiği 92 geçiş noktasından oluşan mevcut listenin korunacağının altını çizdi.Baltık ülkeleri sınırlarını Ruslara kapattıÖte yandan Baltık ülkeleri, Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya’ya yönelik seyahat kısıtlamalarını artırarak bugünden itibaren Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı. Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya, Estonya, Ukrayna’daki savaşın sorumlusu olarak gördükleri komşuları Rusya’ya yönelik seyahat kısıtlamasını yürürlüğe koydu. Litvanya İçişleri Bakanlığı da gece yarısından itibaren Rusya’nın Kaliningrad bölgesinden ve Belarus üzerinden Litvanya’ya girmek isteyen 11 Rus vatandaşının engellendiği bilgisini paylaştı. Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya, bu ayın başlarında yaptıkları ortak açıklamayla Rus vatandaşlarını hedef alan seyahat kısıtlamalarını 19 Eylül’de yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Kısıtlamalar kapsamında, spor, iş, eğlence ve kültür amaçlı seyahat etmek isteyen Ruslar, AB ülkeleri arasında seyahat özgürlüğü tanıyan Schengen vizeleri olsa dahi Baltık ülkelerine giriş yapamayacaklar.
https://sputniknews.com.tr/20220916/isvicre-rusya-ile-vize-kolayligi-anlasmasini-iptal-etti-1061265769.html
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rusya, vize, baltık ülkeleri, sınır
rusya, vize, baltık ülkeleri, sınır
Rusya: Yabancıların Rus vizesi başvurusu yapabilmesi özel internet sitesi kuracağız
15:47 19.09.2022 (güncellendi: 16:01 19.09.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancıların elektronik vize başvurusunda bulunmaları için yeni bir site oluşturacaklarını açıkladı. Site üstünden 52 ülkenin vatandaşlarının, Rusya vizesi için başvuru yapabilecekleri belirtildi.
Konsolosluk bilgi sistemlerinde ve bakanlığın özel vize düzenleme sitesinde, onların kesintisiz DDos saldırılarına karşısına etkili şekilde korunmasının sağlanması amacıyla modernizasyon çalışmaları yapıldığını belirten Rusya Dışişleri, belirtilen çalışmaların yıl sonuna doğru tamamlanmasının planlandığını kaydetti.
Bakanlık, çalışmalar tamamlandıktan sonra söz konusu elektronik vize sisteminin fiilen devreye alınmasına ilişkin önerilerin ülke yönetimine sunulacağını bildirerek elektronik vize verilen 52 ülkelik mevcut liste ile yabancıların Rusya'ya bu vizelerle giriş yapabildiği 92 geçiş noktasından oluşan mevcut listenin korunacağının altını çizdi.
Baltık ülkeleri sınırlarını Ruslara kapattı
Öte yandan Baltık ülkeleri, Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya’ya yönelik seyahat kısıtlamalarını artırarak bugünden itibaren Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı.
Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya, Estonya, Ukrayna’daki savaşın sorumlusu olarak gördükleri komşuları Rusya’ya yönelik seyahat kısıtlamasını yürürlüğe koydu. Litvanya İçişleri Bakanlığı da gece yarısından itibaren Rusya’nın Kaliningrad bölgesinden ve Belarus üzerinden Litvanya’ya girmek isteyen 11 Rus vatandaşının engellendiği bilgisini paylaştı.
Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya, bu ayın başlarında yaptıkları ortak açıklamayla Rus vatandaşlarını hedef alan seyahat kısıtlamalarını 19 Eylül’de yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.
Kısıtlamalar kapsamında, spor, iş, eğlence ve kültür amaçlı seyahat etmek isteyen Ruslar, AB ülkeleri arasında seyahat özgürlüğü tanıyan Schengen vizeleri olsa dahi Baltık ülkelerine giriş yapamayacaklar.