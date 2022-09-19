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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220919/rusya-en-kisa-zamanda-libyadaki-buyukelciligimizi-acacagiz-1061376543.html
Rusya: En kısa zamanda Libya’daki büyükelçiliğimizi açacağız
Rusya: En kısa zamanda Libya’daki büyükelçiliğimizi açacağız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya’nın Libya Büyükelçiliği’nin en kısa zamanda açılacağını duyurdu. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T17:25+0300
2022-09-19T17:25+0300
ukrayna krizi
rusya
libya
büyükelçilik
mihail bogdanov
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Bogdanov, basın mensuplarının Rusya’nın Libya Büyükelçiliği’nin ne zaman açılacağı sorusuna, “Sanırım, en yakın zamanda” yanıtını verdi.Bogdanov, “Şu anda organizasyonla ilgili sorunların çözümlenmesi gerekiyor, çünkü henüz çalışacak bir yer yok. Meslektaşlarımız geçici olarak bir otelde çalışacak” dedi.Bogdanov, “En kısa zamanda büyükelçinin atandığından haberiniz olacak. Adayımız hazır” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220829/lavrov-rusya-ile-islam-ulkeleri-arasindaki-iliskiler-yukseliste-1060518691.html
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rusya, libya, büyükelçilik, mihail bogdanov
rusya, libya, büyükelçilik, mihail bogdanov

Rusya: En kısa zamanda Libya’daki büyükelçiliğimizi açacağız

17:25 19.09.2022
© AALibya bayrağı
Libya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© AA
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya’nın Libya Büyükelçiliği’nin en kısa zamanda açılacağını duyurdu.
Bogdanov, basın mensuplarının Rusya’nın Libya Büyükelçiliği’nin ne zaman açılacağı sorusuna, “Sanırım, en yakın zamanda” yanıtını verdi.
Bogdanov, “Şu anda organizasyonla ilgili sorunların çözümlenmesi gerekiyor, çünkü henüz çalışacak bir yer yok. Meslektaşlarımız geçici olarak bir otelde çalışacak” dedi.
Bogdanov, “En kısa zamanda büyükelçinin atandığından haberiniz olacak. Adayımız hazır” diye ekledi.
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