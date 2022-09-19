https://sputniknews.com.tr/20220919/rusya-en-kisa-zamanda-libyadaki-buyukelciligimizi-acacagiz-1061376543.html
Rusya: En kısa zamanda Libya’daki büyükelçiliğimizi açacağız
Rusya: En kısa zamanda Libya’daki büyükelçiliğimizi açacağız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya’nın Libya Büyükelçiliği’nin en kısa zamanda açılacağını duyurdu. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T17:25+0300
2022-09-19T17:25+0300
2022-09-19T17:25+0300
ukrayna krizi
rusya
libya
büyükelçilik
mihail bogdanov
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Bogdanov, basın mensuplarının Rusya’nın Libya Büyükelçiliği’nin ne zaman açılacağı sorusuna, “Sanırım, en yakın zamanda” yanıtını verdi.Bogdanov, “Şu anda organizasyonla ilgili sorunların çözümlenmesi gerekiyor, çünkü henüz çalışacak bir yer yok. Meslektaşlarımız geçici olarak bir otelde çalışacak” dedi.Bogdanov, “En kısa zamanda büyükelçinin atandığından haberiniz olacak. Adayımız hazır” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220829/lavrov-rusya-ile-islam-ulkeleri-arasindaki-iliskiler-yukseliste-1060518691.html
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rusya, libya, büyükelçilik, mihail bogdanov
rusya, libya, büyükelçilik, mihail bogdanov
Rusya: En kısa zamanda Libya’daki büyükelçiliğimizi açacağız
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya’nın Libya Büyükelçiliği’nin en kısa zamanda açılacağını duyurdu.
Bogdanov, basın mensuplarının Rusya’nın Libya Büyükelçiliği’nin ne zaman açılacağı sorusuna, “Sanırım, en yakın zamanda” yanıtını verdi.
Bogdanov, “Şu anda organizasyonla ilgili sorunların çözümlenmesi gerekiyor, çünkü henüz çalışacak bir yer yok. Meslektaşlarımız geçici olarak bir otelde çalışacak” dedi.
Bogdanov, “En kısa zamanda büyükelçinin atandığından haberiniz olacak. Adayımız hazır” diye ekledi.