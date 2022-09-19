https://sputniknews.com.tr/20220919/rusya-en-kisa-zamanda-libyadaki-buyukelciligimizi-acacagiz-1061376543.html

Rusya: En kısa zamanda Libya’daki büyükelçiliğimizi açacağız

Rusya: En kısa zamanda Libya’daki büyükelçiliğimizi açacağız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya’nın Libya Büyükelçiliği’nin en kısa zamanda açılacağını duyurdu. 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T17:25+0300

2022-09-19T17:25+0300

2022-09-19T17:25+0300

ukrayna krizi

rusya

libya

büyükelçilik

mihail bogdanov

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Bogdanov, basın mensuplarının Rusya’nın Libya Büyükelçiliği’nin ne zaman açılacağı sorusuna, “Sanırım, en yakın zamanda” yanıtını verdi.Bogdanov, “Şu anda organizasyonla ilgili sorunların çözümlenmesi gerekiyor, çünkü henüz çalışacak bir yer yok. Meslektaşlarımız geçici olarak bir otelde çalışacak” dedi.Bogdanov, “En kısa zamanda büyükelçinin atandığından haberiniz olacak. Adayımız hazır” diye ekledi.

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rusya, libya, büyükelçilik, mihail bogdanov