https://sputniknews.com.tr/20220919/putinden-hukumete-onumuzdeki-3-yillik-federal-butcede-surdurulebilirlik-ve-denge-unsuru-korunmali-1061367774.html
Putin'den hükümete: Önümüzdeki 3 yıllık federal bütçede sürdürülebilirlik ve denge unsuru korunmalı
Putin'den hükümete: Önümüzdeki 3 yıllık federal bütçede sürdürülebilirlik ve denge unsuru korunmalı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki 3 yıllık federal bütçenin hazırlanması sırasında bütçenin sürdürülebilirliğinin ve denge unsurunun korunması... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T14:40+0300
2022-09-19T14:40+0300
2022-09-19T14:42+0300
ekonomi
rusya
vladimir putin
merkez bankası
elvira nabiullina
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Putin, Rusya hükümetinde ekonomi alanında çalışan başbakan yardımcıları, bakanlar ve Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'yla ekonomi konularının ele alındığı hükümet toplantısında açıklamalarda bulundu. Bütçe çalışmalarına değinen Putin, "Hem önümüzdeki üç yıl içinde hem de gelecekte, federal bütçenin sürdürülebilirliğini ve dengesini korumak önem arz ediyor. Bu, ekonomiyi ve sosyal alanı modernize etmek, altyapıyı güçlendirmek, bölgeleri desteklemek ve ülkenin kalkınmasının diğer önemli alanlarını desteklemek için belirlenen görevleri güvenle ve tutarlı bir şekilde yerine getirmemizi sağlayacaktır" dedi.
rusya
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, merkez bankası, elvira nabiullina
rusya, vladimir putin, merkez bankası, elvira nabiullina
Putin'den hükümete: Önümüzdeki 3 yıllık federal bütçede sürdürülebilirlik ve denge unsuru korunmalı
14:40 19.09.2022 (güncellendi: 14:42 19.09.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki 3 yıllık federal bütçenin hazırlanması sırasında bütçenin sürdürülebilirliğinin ve denge unsurunun korunması talimatı verdi.
Putin, Rusya hükümetinde ekonomi alanında çalışan başbakan yardımcıları, bakanlar ve Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'yla ekonomi konularının ele alındığı hükümet toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bütçe çalışmalarına değinen Putin, "Hem önümüzdeki üç yıl içinde hem de gelecekte, federal bütçenin sürdürülebilirliğini ve dengesini korumak önem arz ediyor. Bu, ekonomiyi ve sosyal alanı modernize etmek, altyapıyı güçlendirmek, bölgeleri desteklemek ve ülkenin kalkınmasının diğer önemli alanlarını desteklemek için belirlenen görevleri güvenle ve tutarlı bir şekilde yerine getirmemizi sağlayacaktır" dedi.