https://sputniknews.com.tr/20220919/putinden-hukumete-onumuzdeki-3-yillik-federal-butcede-surdurulebilirlik-ve-denge-unsuru-korunmali-1061367774.html

Putin'den hükümete: Önümüzdeki 3 yıllık federal bütçede sürdürülebilirlik ve denge unsuru korunmalı

Putin'den hükümete: Önümüzdeki 3 yıllık federal bütçede sürdürülebilirlik ve denge unsuru korunmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki 3 yıllık federal bütçenin hazırlanması sırasında bütçenin sürdürülebilirliğinin ve denge unsurunun korunması... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T14:40+0300

2022-09-19T14:40+0300

2022-09-19T14:42+0300

ekonomi

rusya

vladimir putin

merkez bankası

elvira nabiullina

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Putin, Rusya hükümetinde ekonomi alanında çalışan başbakan yardımcıları, bakanlar ve Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'yla ekonomi konularının ele alındığı hükümet toplantısında açıklamalarda bulundu. Bütçe çalışmalarına değinen Putin, "Hem önümüzdeki üç yıl içinde hem de gelecekte, federal bütçenin sürdürülebilirliğini ve dengesini korumak önem arz ediyor. Bu, ekonomiyi ve sosyal alanı modernize etmek, altyapıyı güçlendirmek, bölgeleri desteklemek ve ülkenin kalkınmasının diğer önemli alanlarını desteklemek için belirlenen görevleri güvenle ve tutarlı bir şekilde yerine getirmemizi sağlayacaktır" dedi.

rusya

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rusya, vladimir putin, merkez bankası, elvira nabiullina