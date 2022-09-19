https://sputniknews.com.tr/20220919/polonyali-gazeteci-bielecki-dunyanin-yarisi-rusyaya-destek-veriyor-1061377636.html
Polonyalı gazeteci Bielecki: Dünyanın yarısı Rusya’ya destek veriyor
Polonyalı gazeteci Bielecki: Dünyanın yarısı Rusya’ya destek veriyor
Polonyalı Rzeczpospolita gazetesinin yazarı Jędrzej Bielecki, dünyanın yarsının Rusya’ya destek verdiğini ve Batı’nın duruşuna karşı Rusya Devlet Başkanı... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T17:45+0300
2022-09-19T17:45+0300
2022-09-19T17:45+0300
ukrayna krizi
polonya
rusya
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Yazıda, “Rusya’ya yönelik geniş çaplı izolasyon söz konusu değil, zira Ukrayna’daki çatışmaya rağmen, büyük deneyime sahip birçok dünya lideri onunla iletişimi koruyor” ifadesine yer verildi.Putin’in, ŞİÖ Zirvesi kapsamında Hindistan Başbakanı Narenda Modi ile gerçekleştirdiği görüşmenin Batı ülkelerini şok ettiğini yazan Bielecki, Hindistan’ın yaptırımlara katılmayı reddettiğini ve Rus silah ithalatını sürdürdüğünü, ayrıca Rus petrolünü alan ülkeler arasında ikinci olduğunu kaydetti.Türkiye’nin, NATO üyesi olmasına rağmen, Rusya karşıtı yaptırımlara katılmadığını ve Ukrayna krizinde dengeli politika seçtiğini belirten Polonyalı gazeteci, İran’ın da Rusya’yı kınamamakla birlikte eylemlerini, jeopolitik çıkarların meşru müdafaası olarak nitelendirdiğini anımsattı.Rusya’nın en büyük müttefikinin de Çin olduğu kaydedilen yazıda, Çin lideri Şi Cinping’in iki ülkenin işbirliğini artırma niyetinde olduğunu duyurduğuna dikkat çekildi. İki liderin ŞİÖ Zirvesi kapsamındaki görüşmesinin, Çin Komünist Partisi Kurultayı öncesinde iç siyaset açısından önemli olduğu, çünkü dünyadaki otoritesini sergileme fırsatını verdiği kaydedildi.
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Polonyalı gazeteci Bielecki: Dünyanın yarısı Rusya’ya destek veriyor
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Polonyalı Rzeczpospolita gazetesinin yazarı Jędrzej Bielecki, dünyanın yarsının Rusya’ya destek verdiğini ve Batı’nın duruşuna karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde Hindistan, Çin, Türkiye ve İran liderleriyle görüşebildiğini belirtti.
Yazıda, “Rusya’ya yönelik geniş çaplı izolasyon söz konusu değil, zira Ukrayna’daki çatışmaya rağmen, büyük deneyime sahip birçok dünya lideri onunla iletişimi koruyor” ifadesine yer verildi.
Putin’in, ŞİÖ Zirvesi kapsamında Hindistan Başbakanı Narenda Modi ile gerçekleştirdiği görüşmenin Batı ülkelerini şok ettiğini yazan Bielecki, Hindistan’ın yaptırımlara katılmayı reddettiğini ve Rus silah ithalatını sürdürdüğünü, ayrıca Rus petrolünü alan ülkeler arasında ikinci olduğunu kaydetti.
Türkiye’nin, NATO üyesi olmasına rağmen, Rusya karşıtı yaptırımlara katılmadığını ve Ukrayna krizinde dengeli politika seçtiğini belirten Polonyalı gazeteci, İran’ın da Rusya’yı kınamamakla birlikte eylemlerini, jeopolitik çıkarların meşru müdafaası olarak nitelendirdiğini anımsattı.
Rusya’nın en büyük müttefikinin de Çin olduğu kaydedilen yazıda, Çin lideri Şi Cinping’in iki ülkenin işbirliğini artırma niyetinde olduğunu duyurduğuna dikkat çekildi. İki liderin ŞİÖ Zirvesi kapsamındaki görüşmesinin, Çin Komünist Partisi Kurultayı öncesinde iç siyaset açısından önemli olduğu, çünkü dünyadaki otoritesini sergileme fırsatını verdiği kaydedildi.