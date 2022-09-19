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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220919/polonya-gelecek-yil-hanelerin-elektrik-fiyatinda-artisa-gitmeyecek-1061369261.html
Polonya, gelecek yıl hanelerin elektrik fiyatında artışa gitmeyecek
Polonya, gelecek yıl hanelerin elektrik fiyatında artışa gitmeyecek
Polonya hükümeti, 2023'te haneler tarafından tüketilen elektrikte ilk 2000 kilovatsaatin fiyatını dondurmayı planlıyor. Ülkede, elektrik tüketimini yüzde 10... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T15:06+0300
2022-09-19T15:06+0300
avrupa'da enerji krizi
polonya
elektrik
mateusz morawiecki
fatura
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Polonya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda'nın açıklamalarına yer veren Polonya Haber Ajansı PAP'a göre, hükümet Polonyalıları enerji krizinden korumak için adımlar atmaya devam ediyor.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki tarafından 15 Eylül'de açıklanan uygulamaya ilişkin detayların da birkaç gün içinde duyurulacağını belirten Buda, "2000 kilovatsaat altında tüketim yapan hane sayısı 10.7 milyon. Bu rakamın üstünde tüketim yapan hane sayısı ise 6 milyon" ifadelerini kullandı.Buda, 2023'te haneler tarafından tüketilen elektrikte ilk 2000 kilovatsaat için fiyatın dondurulacağını anımsatarak, "Ayrıca elektrik tüketimini yüzde 10 azaltan haneler, faturada ek olarak yüzde 10 indirimle ödüllendirilecek" bilgisini paylaştı.Morawiecki de yaptığı açıklamada, 2000 kilovatsaate kadar olan tüketimde fiyatın sabit tutulmasıyla hane başına aylık 150 zloti tasarruf sağlanacağını bildirmişti.Polonya'da enflasyon son aylarda yüzde 14 civarında seyrediyor.Söz konusu tedbir paketinin Polonya hükümetine 30 milyar zloti ya da 6.35 milyar euro'ya mal olacağı öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220916/fransa-basbakani-2023te-elektrik-fiyatlari-10-kat-artabilir-1061271151.html
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polonya, elektrik, mateusz morawiecki, fatura
polonya, elektrik, mateusz morawiecki, fatura

Polonya, gelecek yıl hanelerin elektrik fiyatında artışa gitmeyecek

15:06 19.09.2022
© FlickrElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© Flickr
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Polonya hükümeti, 2023'te haneler tarafından tüketilen elektrikte ilk 2000 kilovatsaatin fiyatını dondurmayı planlıyor. Ülkede, elektrik tüketimini yüzde 10 azaltan haneler, faturada ek olarak yüzde 10 indirimle ödüllendirilecek.
Polonya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda'nın açıklamalarına yer veren Polonya Haber Ajansı PAP'a göre, hükümet Polonyalıları enerji krizinden korumak için adımlar atmaya devam ediyor.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki tarafından 15 Eylül'de açıklanan uygulamaya ilişkin detayların da birkaç gün içinde duyurulacağını belirten Buda, "2000 kilovatsaat altında tüketim yapan hane sayısı 10.7 milyon. Bu rakamın üstünde tüketim yapan hane sayısı ise 6 milyon" ifadelerini kullandı.
Buda, 2023'te haneler tarafından tüketilen elektrikte ilk 2000 kilovatsaat için fiyatın dondurulacağını anımsatarak, "Ayrıca elektrik tüketimini yüzde 10 azaltan haneler, faturada ek olarak yüzde 10 indirimle ödüllendirilecek" bilgisini paylaştı.
Morawiecki de yaptığı açıklamada, 2000 kilovatsaate kadar olan tüketimde fiyatın sabit tutulmasıyla hane başına aylık 150 zloti tasarruf sağlanacağını bildirmişti.
Polonya'da enflasyon son aylarda yüzde 14 civarında seyrediyor.
Söz konusu tedbir paketinin Polonya hükümetine 30 milyar zloti ya da 6.35 milyar euro'ya mal olacağı öngörülüyor.
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