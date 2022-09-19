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https://sputniknews.com.tr/20220919/patrusev-karsilikli-guvene-dayanan-rusya-cin-stratejik-isbirligi-dis-etkilere-kapali-1061363782.html
Patruşev: Karşılıklı güvene dayanan Rusya-Çin stratejik işbirliği, dış etkilere kapalı
Patruşev: Karşılıklı güvene dayanan Rusya-Çin stratejik işbirliği, dış etkilere kapalı
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya ile Çin arasındaki stratejik işbirliğinin gelişiminin karşılıklı güvene dayalı olduğunu ve bundan... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T13:09+0300
2022-09-19T13:09+0300
dünya
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Pekin'i ziyaret eden Patruşev, Çin Komünist Partisi Merkez Politbürosu üyesi Yang Cieçı ile bir araya geldi.Rusya ve Çin'in daha adil bir dünya düzeni kurulmasından yana olduğunu kaydeden Patruşev, Moskova ve Pekin'in serbest, egemen kalkınma yolunu seçen ülkelerin sayısının artmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Dünya halklarının çıkarlarına zarar vererek kendi sahte değerlerini empoze etmeye çalışan kolektif Batı'nın siyasi seçkinlerinin buna karşı çıktığını kaydetti.Rusya ile Çin arasındaki stratejik işbirliğinin gelişmesini Rus dış politikasının mutlak önceliği olarak niteleyen Patruşev, bu işbirliğinin iki ülke halklarının geniş desteğini aldığını, derin karşılıklı güvene dayandığını ve bundan dolayı dış etkilere kapalı olduğunu vurguladı.'Patruşev ve Yang, askeri-teknik işbirliğini genişletme konusunda mutabakata vardı'Bu arada Rusya Güvenlik Konseyi Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Patruşev ve Yang, Asya-Pasifik bölgesinde ABD'nin eylemleri nedeniyle gerilimin tırmanmasından endişe duyduklarını ifade ederek askeri ve askeri-teknik işbirliğini genişletme konusunda mutabakata vardı.Açıklamada, "Taraflar, ortak tatbikatlar ve devriyeler düzenlenmesine ve genelkurmay başkanlıkları arasındaki temasların pekiştirilmesine ağırlık verilerek ordular arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi konusunda anlaşma sağladı" denildi.Taraflar Ukrayna konusunu da ele alırken Patruşev, Rus özel askeri harekatının Batılı ülkeler tarafından eşi görülmemiş bir küresel Rusya karşıtı kampanya yürütülmesi için bahane olarak kullanıldığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20220916/lavrov-rusya-ve-cin-bmdeki-eylemlerini-koordine-etmeye-devam-edecek-1061252619.html
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rusya, çin, nikolay patruşev
rusya, çin, nikolay patruşev

Patruşev: Karşılıklı güvene dayanan Rusya-Çin stratejik işbirliği, dış etkilere kapalı

13:09 19.09.2022
© SputnikNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© Sputnik
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya ile Çin arasındaki stratejik işbirliğinin gelişiminin karşılıklı güvene dayalı olduğunu ve bundan dolayı dış etkilere kapalı olduğunu söyledi.
Pekin'i ziyaret eden Patruşev, Çin Komünist Partisi Merkez Politbürosu üyesi Yang Cieçı ile bir araya geldi.
Rusya ve Çin'in daha adil bir dünya düzeni kurulmasından yana olduğunu kaydeden Patruşev, Moskova ve Pekin'in serbest, egemen kalkınma yolunu seçen ülkelerin sayısının artmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Dünya halklarının çıkarlarına zarar vererek kendi sahte değerlerini empoze etmeye çalışan kolektif Batı'nın siyasi seçkinlerinin buna karşı çıktığını kaydetti.
Rusya ile Çin arasındaki stratejik işbirliğinin gelişmesini Rus dış politikasının mutlak önceliği olarak niteleyen Patruşev, bu işbirliğinin iki ülke halklarının geniş desteğini aldığını, derin karşılıklı güvene dayandığını ve bundan dolayı dış etkilere kapalı olduğunu vurguladı.

'Patruşev ve Yang, askeri-teknik işbirliğini genişletme konusunda mutabakata vardı'

Bu arada Rusya Güvenlik Konseyi Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Patruşev ve Yang, Asya-Pasifik bölgesinde ABD'nin eylemleri nedeniyle gerilimin tırmanmasından endişe duyduklarını ifade ederek askeri ve askeri-teknik işbirliğini genişletme konusunda mutabakata vardı.
Açıklamada, "Taraflar, ortak tatbikatlar ve devriyeler düzenlenmesine ve genelkurmay başkanlıkları arasındaki temasların pekiştirilmesine ağırlık verilerek ordular arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi konusunda anlaşma sağladı" denildi.

Taraflar Ukrayna konusunu da ele alırken Patruşev, Rus özel askeri harekatının Batılı ülkeler tarafından eşi görülmemiş bir küresel Rusya karşıtı kampanya yürütülmesi için bahane olarak kullanıldığının altını çizdi.
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