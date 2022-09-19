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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220919/orbana-gore-ukraynadaki-catismalar-2030a-dek-surebilir-1061352966.html
Orban'a göre Ukrayna'daki çatışmalar 2030'a dek sürebilir
Orban'a göre Ukrayna'daki çatışmalar 2030'a dek sürebilir
Macaristan Başbakanı'nın bir toplantıda Ukrayna krizinin 2030'a kadar sürebileceği ve Kiev'in topraklarının yarısını kaybedebileceğini söylediği iddia edildi. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T00:57+0300
2022-09-19T01:18+0300
ukrayna krizi
macaristan
ab
rusya
ukrayna
yaptırım
enerji
kriz
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ABD devlet yayın kuruluşu Radio Free Europe (RFE/RL), Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 10 Eylül'de kendi partisi Fidesz'in kapalı kapılar ardındaki bir etkinliğinde yaptığı konuşmanın ayrıntılarının medyaya sızdığını belirtti. Habere göre Kötcse'deki etkinliğe katılanlar, Orban'ın Rusya ile çatışmalar nedeniyle Ukrayna'nın topraklarının üçte biri ya da yarısına varan kısmını kaybedebileceği görüşünü paylaştığını aktardı.'Batı'nın müdahil olmasıyla küresel bir olaya dönüştü'ABD, AB ve diğer bazı ülkeler tarafından desteklenen Ukrayna'nın Rusya ile arasındaki çatışmaların 2030'a dek sürebileceği uyarısını yapan Orban, Ukrayna krizinin yerel çatışma olarak başladığı, ama Batı'nın müdahil olmasıyla küresel bir olaya dönüştüğüne dikkat çekti.'Avrupa sanayinin yüzde 40'ı kapanırsa'AB'nin Rusya yaptırımlarını bir kez daha eleştirerek 'kendi ayağına sıkmak' diye niteleyen Macaristan Başbakanı, yaptırımların yol açtığı enerji krizi yüzünden bu kış Avrupa sanayinin yüzde 40'ının şalter indirebileceğini vurguladı. 'Ne Euro Bölgesi ne de AB kalır'Sonbaharda AB liderlerinin Rusya yaptırımlarını 6 ay daha uzatmasının beklendiğini, bu uzatmayı engellemek için girişimde bulunmak gerektiğini söyleyen Orban, yoksa bu gidişle 2030'a dek ortada ne Euro Bölgesi ne de AB'nin kalacağı öngörüsünde bulundu. Rusya'nın 24 Ocak'ta Ukrayna operasyonunu başlatmasından beri görece tarafsız kalan Macaristan, Kiev'e silah göndermeyi reddetti ve AB'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlarını sürekli olarak eleştirdi. Büyük ölçüde Rus enerjisine bağımlı Budapeşte, birlik çapında Rus petrolüne uygulanan ithalat yasağından muafiyet müzakerelerinden de başarıyla çıktı. AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa İşleri Bakanı Mikulas Bek ise bu ayın başlarında yaptığı açıklamada Macaristan'ın Rusya ile ilgili tutumunun teoride AB'den çıkmasıyla sonuçlanabileceği uyarısını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220915/avrupa-harakiri-yapiyor-diyen-american-conservative-sonunda-avrupanin-kurtaricisi-orban-olabilir-1061226571.html
https://sputniknews.com.tr/20220918/cipras-ne-abd-ne-de-rusya-ukrayna-krizinin-asil-kaybedeni-avrupa-1061349429.html
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https://sputniknews.com.tr/20220918/ab-macaristana-saglanan-fonlarin-bir-kisminin-kesilmesini-onerdi-1061343405.html
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macaristan, ab, rusya, ukrayna, yaptırım, enerji, kriz
macaristan, ab, rusya, ukrayna, yaptırım, enerji, kriz

Orban'a göre Ukrayna'daki çatışmalar 2030'a dek sürebilir

00:57 19.09.2022 (güncellendi: 01:18 19.09.2022)
© AAMacaristan Başbakanı Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© AA
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Macaristan Başbakanı'nın bir toplantıda Ukrayna krizinin 2030'a kadar sürebileceği ve Kiev'in topraklarının yarısını kaybedebileceğini söylediği iddia edildi.
ABD devlet yayın kuruluşu Radio Free Europe (RFE/RL), Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 10 Eylül'de kendi partisi Fidesz'in kapalı kapılar ardındaki bir etkinliğinde yaptığı konuşmanın ayrıntılarının medyaya sızdığını belirtti.
Habere göre Kötcse'deki etkinliğe katılanlar, Orban'ın Rusya ile çatışmalar nedeniyle Ukrayna'nın topraklarının üçte biri ya da yarısına varan kısmını kaybedebileceği görüşünü paylaştığını aktardı.
Victor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
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'Avrupa harakiri yapıyor' diyen American Conservative: Sonunda Avrupa'nın kurtarıcısı Orban olabilir
15 Eylül, 21:54

'Batı'nın müdahil olmasıyla küresel bir olaya dönüştü'

ABD, AB ve diğer bazı ülkeler tarafından desteklenen Ukrayna'nın Rusya ile arasındaki çatışmaların 2030'a dek sürebileceği uyarısını yapan Orban, Ukrayna krizinin yerel çatışma olarak başladığı, ama Batı'nın müdahil olmasıyla küresel bir olaya dönüştüğüne dikkat çekti.

'Avrupa sanayinin yüzde 40'ı kapanırsa'

AB'nin Rusya yaptırımlarını bir kez daha eleştirerek 'kendi ayağına sıkmak' diye niteleyen Macaristan Başbakanı, yaptırımların yol açtığı enerji krizi yüzünden bu kış Avrupa sanayinin yüzde 40'ının şalter indirebileceğini vurguladı.
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Çipras: Ne ABD ne de Rusya, Ukrayna krizinin asıl kaybedeni Avrupa
Dün, 21:11

'Ne Euro Bölgesi ne de AB kalır'

Sonbaharda AB liderlerinin Rusya yaptırımlarını 6 ay daha uzatmasının beklendiğini, bu uzatmayı engellemek için girişimde bulunmak gerektiğini söyleyen Orban, yoksa bu gidişle 2030'a dek ortada ne Euro Bölgesi ne de AB'nin kalacağı öngörüsünde bulundu.
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13 Ağustos, 15:32
Rusya'nın 24 Ocak'ta Ukrayna operasyonunu başlatmasından beri görece tarafsız kalan Macaristan, Kiev'e silah göndermeyi reddetti ve AB'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlarını sürekli olarak eleştirdi. Büyük ölçüde Rus enerjisine bağımlı Budapeşte, birlik çapında Rus petrolüne uygulanan ithalat yasağından muafiyet müzakerelerinden de başarıyla çıktı.
Macaristan- AB - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
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AB, Macaristan'a sağlanan fonların bir kısmının kesilmesini önerdi
Dün, 14:42
AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa İşleri Bakanı Mikulas Bek ise bu ayın başlarında yaptığı açıklamada Macaristan'ın Rusya ile ilgili tutumunun teoride AB'den çıkmasıyla sonuçlanabileceği uyarısını yaptı.
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