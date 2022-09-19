https://sputniknews.com.tr/20220919/olimpiyat-ve-dunya-sampiyonu-eski-milletvekili-mustafa-dagistanli-hayatini-kaybetti-1061358809.html

Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti

Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı 91 yaşında yaşımını yitirdi. 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T10:31+0300

2022-09-19T10:31+0300

2022-09-19T10:31+0300

türkiye

güreş

milletvekili

gençlik ve spor bakanlığı

türkiye güreş federasyonu

mehmet muharrem kasapoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061358663_0:53:732:465_1920x0_80_0_0_c55c7302e5f50796edcc65541aa284cb.jpg

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, 91 yaşında hayatını kaybetti.Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı 91 yaşında vefat etti. Uzun zamandır hastalıkla mücadele eden Mustafa Dağıstanlı 1956 ve 1960 yıllarında olmak üzere 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşarken; 1954, 1957 ve 1959 yıllarında olmak üzere 3 kez dünya güreşinin zirvesinde yer almıştır. Dağıstanlı, 1973-1980 yılları arasında Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.Vekil olarak da görev yaptıGüreşi bıraktıktan sonra bir süre antrenörlük yaptı ve Türkiye Güreş Federasyonu'nda görev aldı.1973-1980 yıllarında iki dönem Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM’de de görev yaptı. Evli 7 çocuk babasıdır. Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibidir.Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan başsağlığı mesajı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 91 yaşında vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Dağıstanlı için taziye mesajı paylaştı.Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçimiz Mustafa Dağıstanlı'nın vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk sporuna önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Mustafa Dağıstanlı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güreş, milletvekili, gençlik ve spor bakanlığı, türkiye güreş federasyonu, mehmet muharrem kasapoğlu