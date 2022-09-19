Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220919/olimpiyat-ve-dunya-sampiyonu-eski-milletvekili-mustafa-dagistanli-hayatini-kaybetti-1061358809.html
Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti
Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti
Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı 91 yaşında yaşımını yitirdi. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T10:31+0300
2022-09-19T10:31+0300
türkiye
güreş
milletvekili
gençlik ve spor bakanlığı
türkiye güreş federasyonu
mehmet muharrem kasapoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061358663_0:53:732:465_1920x0_80_0_0_c55c7302e5f50796edcc65541aa284cb.jpg
Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, 91 yaşında hayatını kaybetti.Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı 91 yaşında vefat etti. Uzun zamandır hastalıkla mücadele eden Mustafa Dağıstanlı 1956 ve 1960 yıllarında olmak üzere 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşarken; 1954, 1957 ve 1959 yıllarında olmak üzere 3 kez dünya güreşinin zirvesinde yer almıştır. Dağıstanlı, 1973-1980 yılları arasında Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.Vekil olarak da görev yaptıGüreşi bıraktıktan sonra bir süre antrenörlük yaptı ve Türkiye Güreş Federasyonu'nda görev aldı.1973-1980 yıllarında iki dönem Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM’de de görev yaptı. Evli 7 çocuk babasıdır. Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibidir.Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan başsağlığı mesajı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 91 yaşında vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Dağıstanlı için taziye mesajı paylaştı.Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçimiz Mustafa Dağıstanlı'nın vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk sporuna önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Mustafa Dağıstanlı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061358663_0:0:732:550_1920x0_80_0_0_abef30ceeae9b49a8817e9b07ac97d30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güreş, milletvekili, gençlik ve spor bakanlığı, türkiye güreş federasyonu, mehmet muharrem kasapoğlu
güreş, milletvekili, gençlik ve spor bakanlığı, türkiye güreş federasyonu, mehmet muharrem kasapoğlu

Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti

10:31 19.09.2022
© Fotoğraf : Twitter/Türkiye Güreş FederasyonuOlimpiyat ve Dünya Şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti
Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© Fotoğraf : Twitter/Türkiye Güreş Federasyonu
Abone olTelegram
Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı 91 yaşında yaşımını yitirdi.
Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı 91 yaşında vefat etti. Uzun zamandır hastalıkla mücadele eden Mustafa Dağıstanlı 1956 ve 1960 yıllarında olmak üzere 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşarken; 1954, 1957 ve 1959 yıllarında olmak üzere 3 kez dünya güreşinin zirvesinde yer almıştır. Dağıstanlı, 1973-1980 yılları arasında Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Vekil olarak da görev yaptı

Güreşi bıraktıktan sonra bir süre antrenörlük yaptı ve Türkiye Güreş Federasyonu'nda görev aldı.

1973-1980 yıllarında iki dönem Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM’de de görev yaptı. Evli 7 çocuk babasıdır. Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibidir.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 91 yaşında vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Dağıstanlı için taziye mesajı paylaştı.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçimiz Mustafa Dağıstanlı'nın vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk sporuna önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Mustafa Dağıstanlı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала