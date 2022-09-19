Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti
© Fotoğraf : Twitter/Türkiye Güreş FederasyonuOlimpiyat ve Dünya Şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti
© Fotoğraf : Twitter/Türkiye Güreş Federasyonu
Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı 91 yaşında yaşımını yitirdi.
Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı 91 yaşında vefat etti. Uzun zamandır hastalıkla mücadele eden Mustafa Dağıstanlı 1956 ve 1960 yıllarında olmak üzere 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşarken; 1954, 1957 ve 1959 yıllarında olmak üzere 3 kez dünya güreşinin zirvesinde yer almıştır. Dağıstanlı, 1973-1980 yılları arasında Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Eski Şampiyonlarımızdan Mustafa Dağıstanlı Vefat Etti— Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) September 18, 2022
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.
Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kuruluhttps://t.co/KciGqLmA0x pic.twitter.com/IB1dwju4cR
Vekil olarak da görev yaptı
Güreşi bıraktıktan sonra bir süre antrenörlük yaptı ve Türkiye Güreş Federasyonu'nda görev aldı.
1973-1980 yıllarında iki dönem Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM’de de görev yaptı. Evli 7 çocuk babasıdır. Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibidir.
1973-1980 yıllarında iki dönem Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM’de de görev yaptı. Evli 7 çocuk babasıdır. Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibidir.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan başsağlığı mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 91 yaşında vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Dağıstanlı için taziye mesajı paylaştı.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçimiz Mustafa Dağıstanlı'nın vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk sporuna önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Mustafa Dağıstanlı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Türk güreşinin efsane ismi Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 19, 2022
Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/CCGaH34U4o