https://sputniknews.com.tr/20220919/necati-ozkan-iktidar-her-gun-proje-pesindeyken-muhalefetin-ayda-bir-bulusmasi-ne-kadar-dogru-1061358063.html

Necati Özkan: İktidar her gün proje peşindeyken muhalefetin ayda bir buluşması ne kadar doğru?

Necati Özkan: İktidar her gün proje peşindeyken muhalefetin ayda bir buluşması ne kadar doğru?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecinde kampanya direktörü olan Necati Özkan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T10:08+0300

2022-09-19T10:08+0300

2022-09-19T10:08+0300

politika

necati özkan

muhalefet

proje

seçim

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Özkan, Cumhuriyet'te kaleme aldığı yazısında, "Siyasette algılar gerçeklerden önemlidir" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta ilan ettiği 250 bin konut, 100 bin arsa ve 10 bin dükkânı kapsayan “İlk Evim İlk İş Yerim” projesini değerlendirdi. Muhalif sözcülerin "projenin gerçek dışılığına, hükümetin benzer projeleri bitiremediğine" yönelik sözlerini hatırlatan Özkan, "Lakin, iktidarın genç ve kararsız seçmenleri ikna etmek için hakikate ihtiyacı yok ki! 12 Haziran 2011 seçimlerinde dramatik etki yapan Kanal İstanbul projesi çok mu hakikatti? Bugüne kadar tek kazma vurmadığı ve devlet bütçesine tek kuruş ödenek koymadığı halde iktidar, Kanal İstanbul’un yarattığı tartışmanın meyvesini yemeye devam etmiyor mu? Muhalefet cephesindeki tartışmalar, iktidar projesinin ciddi etki yaratacağı gerçeğini değiştirmez. " dedi.Muhalefet cephesindeki tartışmaların, iktidar projesinin ciddi etki yaratacağı gerçeğini değiştirmeyeceğini belirten Özkan, "Zaten gazetelerde çıkan haberlere göre şu ana kadar 2 milyondan fazla yurttaş Halk Ekmek kuyruğuna girer gibi kuyruğa girdi; başvuru bedeli ödedi" ifadelerini kullandı. Özkan, şöyle devam etti: "Bu hamle, iktidar için seçmen kaybını durdurmak ve hatta geri kazanmak yolunda bir kilometre taşı. 'Net Hata Noksanı' kalemiyle içeri sokulan kaynağı belirsiz 25 milyar dolara yakın taze para, ciddi dış politika hamleleri ve yeni ekonomik projeler... İktidar adım adım kampanyasını örüyor. Seçim gününden önce seçimleri kazanmak için atak yapıyor.Peki muhalefet? Muhalefetin gündem ve algı yaratma becerisi yeterli mi? İktidar bileşenleri her gün yeni bir proje açıklama peşindeyken muhalefet bileşenlerinin ayda bir buluşması ne kadar doğru? Muhalif yetkililerin 'Güçlendirilmiş parlamenter sistem' dışında bir söylem hazırlığı var mı? O söylem seçmeni inandırabiliyor mu? Hatırlatmak isterim ki insanların size ve projelerinize inanması işin başlangıcıdır. İnsanlar size inanmadıkça gerçek bile gerçek değildir!"

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necati özkan, muhalefet, proje, seçim