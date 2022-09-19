Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220919/motorine-indirim-geliyor-1061357803.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Motorinin litre fiyatına 1 lira 76 kuruş civarında indirim yapılması bekleniyor. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T09:55+0300
2022-09-19T09:55+0300
ekonomi
motorin
benzin
zam
indirim
akaryakıt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104232/46/1042324600_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_816396834ebb2fed92951cd41169783a.jpg
Brent petrol fiyatlarındaki ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor.t24'ün haberine göre, motorine 1 lira 76 kuruş civarında indirim yapılması öngörülürken, sektör temsilcileri, indirimin bugünden itibaren geçerli olmasını beklediklerini ifade etti.İstanbul'da bir litre benzin fiyatı 19.24 TL'den, motorinin litre fiyatı 24.83 TL'den satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220905/benzin-ve-motorine-zam-1060823859.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104232/46/1042324600_76:0:825:562_1920x0_80_0_0_25979d0d9993d2a3a607d3ee56fed1ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
motorin, benzin, zam, indirim, akaryakıt
motorin, benzin, zam, indirim, akaryakıt

Motorine indirim geliyor

09:55 19.09.2022
© AABenzin, motorin, akaryakıt
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Motorinin litre fiyatına 1 lira 76 kuruş civarında indirim yapılması bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarındaki ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor.
t24'ün haberine göre, motorine 1 lira 76 kuruş civarında indirim yapılması öngörülürken, sektör temsilcileri, indirimin bugünden itibaren geçerli olmasını beklediklerini ifade etti.
İstanbul'da bir litre benzin fiyatı 19.24 TL'den, motorinin litre fiyatı 24.83 TL'den satılıyor.
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
EKONOMİ
Benzin ve motorine zam
5 Eylül, 16:24
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала