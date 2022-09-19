https://sputniknews.com.tr/20220919/motorine-indirim-geliyor-1061357803.html

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Motorinin litre fiyatına 1 lira 76 kuruş civarında indirim yapılması bekleniyor. 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T09:55+0300

2022-09-19T09:55+0300

2022-09-19T09:55+0300

ekonomi

motorin

benzin

zam

indirim

akaryakıt

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Brent petrol fiyatlarındaki ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor.t24'ün haberine göre, motorine 1 lira 76 kuruş civarında indirim yapılması öngörülürken, sektör temsilcileri, indirimin bugünden itibaren geçerli olmasını beklediklerini ifade etti.İstanbul'da bir litre benzin fiyatı 19.24 TL'den, motorinin litre fiyatı 24.83 TL'den satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220905/benzin-ve-motorine-zam-1060823859.html

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motorin, benzin, zam, indirim, akaryakıt