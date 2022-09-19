https://sputniknews.com.tr/20220919/mir-kartlarimiza-hizmet-vermek-veya-vermemek-turk-bankalarinin-kendi-karari-1061387162.html

Mir: Kartlarımıza hizmet vermek veya vermemek Türk bankalarının kendi kararı

Mir: Kartlarımıza hizmet vermek veya vermemek Türk bankalarının kendi kararı

Rus ödeme sistemi Mir, başta Türkiye’de olmak üzere yabancı bankalarda Mir kartlarına hizmet sağlamanın tamamen bu kuruluşlara bağlı olduğunu belirtti. 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T21:42+0300

2022-09-19T21:42+0300

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ekonomi

mir

türkiye

banka

yabancı

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Mir’den Sputnik’e yapılan açıklamada, “Yabancı partnerler, Mir kartlarının kabulü için gereken altyapıyı açma kararını kendileri veriyor. Her bir somut ülkede bu kartların kabulü ve bu kartlara yönelik hizmetin sağlanması kredi kuruluşlarının duruşlarına bağlı olacak” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Türkiye’deki bazı bankaların, yaptırım uygulanan Rus bankaları tarafından verilen kartlarla yapılan işlemleri reddedebileceği anımsatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220919/is-bankasi-rus-odeme-sistemi-miri-askiya-aldi-1061376107.html

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mir, türkiye, banka, yabancı