https://sputniknews.com.tr/20220919/mir-kartlarimiza-hizmet-vermek-veya-vermemek-turk-bankalarinin-kendi-karari-1061387162.html
Mir: Kartlarımıza hizmet vermek veya vermemek Türk bankalarının kendi kararı
Mir: Kartlarımıza hizmet vermek veya vermemek Türk bankalarının kendi kararı
Rus ödeme sistemi Mir, başta Türkiye’de olmak üzere yabancı bankalarda Mir kartlarına hizmet sağlamanın tamamen bu kuruluşlara bağlı olduğunu belirtti. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T21:42+0300
2022-09-19T21:42+0300
2022-09-19T21:45+0300
ekonomi
mir
türkiye
banka
yabancı
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Mir’den Sputnik’e yapılan açıklamada, “Yabancı partnerler, Mir kartlarının kabulü için gereken altyapıyı açma kararını kendileri veriyor. Her bir somut ülkede bu kartların kabulü ve bu kartlara yönelik hizmetin sağlanması kredi kuruluşlarının duruşlarına bağlı olacak” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Türkiye’deki bazı bankaların, yaptırım uygulanan Rus bankaları tarafından verilen kartlarla yapılan işlemleri reddedebileceği anımsatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220919/is-bankasi-rus-odeme-sistemi-miri-askiya-aldi-1061376107.html
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mir, türkiye, banka, yabancı
mir, türkiye, banka, yabancı
Mir: Kartlarımıza hizmet vermek veya vermemek Türk bankalarının kendi kararı
21:42 19.09.2022 (güncellendi: 21:45 19.09.2022) Abone ol
Rus ödeme sistemi Mir, başta Türkiye’de olmak üzere yabancı bankalarda Mir kartlarına hizmet sağlamanın tamamen bu kuruluşlara bağlı olduğunu belirtti.
Mir’den Sputnik’e yapılan açıklamada, “Yabancı partnerler, Mir kartlarının kabulü için gereken altyapıyı açma kararını kendileri veriyor. Her bir somut ülkede bu kartların kabulü ve bu kartlara yönelik hizmetin sağlanması kredi kuruluşlarının duruşlarına bağlı olacak” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Türkiye’deki bazı bankaların, yaptırım uygulanan Rus bankaları tarafından verilen kartlarla yapılan işlemleri reddedebileceği anımsatıldı.