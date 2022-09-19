https://sputniknews.com.tr/20220919/minareden-asagiya-atlayip-yukariya-tas-cektiler-1061364612.html

Minareden aşağıya atlayıp yukarıya taş çektiler

Minareden aşağıya atlayıp yukarıya taş çektiler

İstanbul Kağıthane’de bir caminin minaresini yenileyen işçiler yürekleri ağza getirdi. Taşları yukarı çekmek için kendilerini ağırlık olarak kullanan işçiler... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T13:27+0300

2022-09-19T13:27+0300

2022-09-19T13:29+0300

türkiye

istanbul

cami

inşaat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061364278_0:290:828:756_1920x0_80_0_0_5f702c6b7c8a1330898d62579620410d.jpg

Kağıthane’de bir grup işçi bir caminin minaresini yenilemek için ilginç bir yöntem kullandı.Minareden sarkıttıkları ipe tutunarak aşağıya atlayan işçiler, parçaları bu şekilde yukarıya çekti. Minarenin farklı yüksekliklerinde duran işçilerle, aynı işlem birkaç kez tekrarlandı.Taşıma sırasında hiçbir güvenlik önlemi alınmadı.

https://sputniknews.com.tr/20220720/kutahyada-ilginc-kaza-calinan-motosikletiyle-carpisti-1058913506.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, cami, inşaat