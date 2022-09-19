https://sputniknews.com.tr/20220919/minareden-asagiya-atlayip-yukariya-tas-cektiler-1061364612.html
Minareden aşağıya atlayıp yukarıya taş çektiler
Minareden aşağıya atlayıp yukarıya taş çektiler
İstanbul Kağıthane’de bir caminin minaresini yenileyen işçiler yürekleri ağza getirdi. Taşları yukarı çekmek için kendilerini ağırlık olarak kullanan işçiler... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T13:27+0300
2022-09-19T13:27+0300
2022-09-19T13:29+0300
türkiye
istanbul
cami
inşaat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061364278_0:290:828:756_1920x0_80_0_0_5f702c6b7c8a1330898d62579620410d.jpg
Kağıthane’de bir grup işçi bir caminin minaresini yenilemek için ilginç bir yöntem kullandı.Minareden sarkıttıkları ipe tutunarak aşağıya atlayan işçiler, parçaları bu şekilde yukarıya çekti. Minarenin farklı yüksekliklerinde duran işçilerle, aynı işlem birkaç kez tekrarlandı.Taşıma sırasında hiçbir güvenlik önlemi alınmadı.
https://sputniknews.com.tr/20220720/kutahyada-ilginc-kaza-calinan-motosikletiyle-carpisti-1058913506.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061364278_0:213:828:834_1920x0_80_0_0_2a0a9c370c538976084321f0a851309f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, cami, inşaat
Minareden aşağıya atlayıp yukarıya taş çektiler
13:27 19.09.2022 (güncellendi: 13:29 19.09.2022) Abone ol
İstanbul Kağıthane’de bir caminin minaresini yenileyen işçiler yürekleri ağza getirdi. Taşları yukarı çekmek için kendilerini ağırlık olarak kullanan işçiler, ipe tutunarak tek tek aşağı atladı. İşçiler, canlarını hiçe saydıkları bu yöntemle minarenin tepesine defalarca taş çıkardılar.
Kağıthane’de bir grup işçi bir caminin minaresini yenilemek için ilginç bir yöntem kullandı.
Minareden sarkıttıkları ipe tutunarak aşağıya atlayan işçiler, parçaları bu şekilde yukarıya çekti.
Minarenin farklı yüksekliklerinde duran işçilerle, aynı işlem birkaç kez tekrarlandı.
Taşıma sırasında hiçbir güvenlik önlemi alınmadı.