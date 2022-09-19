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https://sputniknews.com.tr/20220919/minareden-asagiya-atlayip-yukariya-tas-cektiler-1061364612.html
Minareden aşağıya atlayıp yukarıya taş çektiler
Minareden aşağıya atlayıp yukarıya taş çektiler
İstanbul Kağıthane’de bir caminin minaresini yenileyen işçiler yürekleri ağza getirdi. Taşları yukarı çekmek için kendilerini ağırlık olarak kullanan işçiler... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
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Kağıthane’de bir grup işçi bir caminin minaresini yenilemek için ilginç bir yöntem kullandı.Minareden sarkıttıkları ipe tutunarak aşağıya atlayan işçiler, parçaları bu şekilde yukarıya çekti. Minarenin farklı yüksekliklerinde duran işçilerle, aynı işlem birkaç kez tekrarlandı.Taşıma sırasında hiçbir güvenlik önlemi alınmadı.
https://sputniknews.com.tr/20220720/kutahyada-ilginc-kaza-calinan-motosikletiyle-carpisti-1058913506.html
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istanbul, cami, inşaat
istanbul, cami, inşaat

Minareden aşağıya atlayıp yukarıya taş çektiler

13:27 19.09.2022 (güncellendi: 13:29 19.09.2022)
© İHA / DOĞAN CAN CESURİstanbul’da minare yenilemesi: Aşağıya atlayıp yukarıya taş çektiler
İstanbul’da minare yenilemesi: Aşağıya atlayıp yukarıya taş çektiler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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İstanbul Kağıthane’de bir caminin minaresini yenileyen işçiler yürekleri ağza getirdi. Taşları yukarı çekmek için kendilerini ağırlık olarak kullanan işçiler, ipe tutunarak tek tek aşağı atladı. İşçiler, canlarını hiçe saydıkları bu yöntemle minarenin tepesine defalarca taş çıkardılar.
Kağıthane’de bir grup işçi bir caminin minaresini yenilemek için ilginç bir yöntem kullandı.
Minareden sarkıttıkları ipe tutunarak aşağıya atlayan işçiler, parçaları bu şekilde yukarıya çekti.
Minarenin farklı yüksekliklerinde duran işçilerle, aynı işlem birkaç kez tekrarlandı.
Taşıma sırasında hiçbir güvenlik önlemi alınmadı.
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