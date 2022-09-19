https://sputniknews.com.tr/20220919/meksika-aciklarinda-75-buyuklugunde-deprem-tsunami-alarmi-verildi-1061386947.html
Meksika açıklarında 7.5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi
Meksika açıklarında 7.5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi
Meksika'nın güneybatısı açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ülkede tsunami alarmı verildi. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T21:34+0300
2022-09-19T21:34+0300
2022-09-19T21:34+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meksika
Meksika açıklarında 7.5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi
Abone ol
Meksika'nın güneybatısı açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ülkede tsunami alarmı verildi.