https://sputniknews.com.tr/20220919/kremlin-rusya-guclerinin-ukraynanin-izyum-kasabasinda-savas-sucu-isledigi-suclamalarini-reddetti-1061363166.html

Kremlin, Rusya güçlerinin Ukrayna’nın İzyum kasabasında savaş suçu işlediği suçlamalarını reddetti

Kremlin, Rusya güçlerinin Ukrayna’nın İzyum kasabasında savaş suçu işlediği suçlamalarını reddetti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın doğusunda bir süre öncesine kadar Rus güçlerinin elinde bulunan yerleşim yerlerinde ‘toplu mezarlar bulunduğu’ ve... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T12:52+0300

2022-09-19T12:52+0300

2022-09-19T13:46+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Harkov bölgesinde Ukrayna güçlerinin eline geçen İzyum kasabasında ‘Rusya güçlerinin savaş suçları işlediğine’ dair suçlamalarla ilgili soruya, “Bunlar Buça’da olanlarla ilgili senaryoların aynısı. Her şey aynı senaryo üstünden şekillendiriliyor. Bu bir yalan ve tabii ki bu hikayede de hakikati savunacağız” dedi.Rusya güçleri nisan ayında başkent Kiev yakınındaki Buça kasabasından geri çekildiğinde de Ukrayna hükümeti, Rus ordusunu burada savaş suçu işlemekle suçlamıştı. Rusya, uydurma olarak nitelediği bu suçlamaları reddiyor. Ukrayna tarafının Buça’yla ilgili suçlamaları ardından Rusya ve Ukrayna delegasyonları arasında yürütülen barış görüşmeleri çökmüştü.Ukrayna güçlerinin bu ay Harkov’daki İzyum kasabasına girmesi ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngilizce konuştuğu bir video yayınlayarak, bölgede bulunduğunu söylediği 'toplu mezarları görmeleri için’ yabancı basın kuruluşlarının temsilcilerini bölgeye davet etmişti.'Kırım, Rusya Federasyonu'nun ayrılmaz parçası'Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ordusunun hedefleri arasında Mariupol, Herson, Melitopol, Donetsk, Lugansk'ın yanı sıra Kırım'daki Yalta, Yevpatoriya ve Canköy kentleri olduğunu söylemişti.Kremlin Sözcüsü Peskov, Zelenskiy'in bu sözlerinin anımsatılması karşısında Kırım'ın Rusya Federasyonu'nun ayrılmaz parçası olduğunu ve Kırım topraklarına ilişkin tüm hak iddialarına gereken yanıtın verileceğini vurguladı.'2. Dünya Savaşı'yla ilgili tazminat talep eden Polonyalı siyasetçiler, ülkelerinin itibarını zedeliyor'Peskov, 2. Dünya Savaşı'ndaki olaylar için tazminat ödenmesini talep eden Polonyalı politikacıların ülkelerinin itibarını zedelediğini ve yalnızca Rusya ile değil, aynı zamanda Almanya ile de temasları önemli ölçüde zorlaştırdığını belirtti.Peskov, "Böylesine hiddetli Rusofobiyi şakaya vuracak olursak, herhalde bizim tarihçilerimiz de 16. yüzyılda kazı yapmalıdır, Polonyalılardan talep edecek bir şeyler buluruz belki" dedi.'Kadirov'un seferberlik açıklamasını Rusya Savunma Bakanlığı yorumlamalı'Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov'un ülkedeki her bir valiye kendi bölgesinde seferberlik ilan edip en az bin gönüllü toplayarak Ukrayna'daki özel askeri harekata gönderme çağrısı yapması da basın toplantısında gündeme geldi.Peskov, bununla ilgili soru üzerine, konunun ordudaki profesyoneller tarafından değerlendirilmesi ve elbette Rusya Savunma Bakanlığı'nın yorumunun alınması gerektiğini söylemekle yetindi.

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rusya, ukrayna, dmitriy peskov