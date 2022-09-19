https://sputniknews.com.tr/20220919/kovboy-kiyafetli-ogretmenin-ogrencilerine-verdigi-motivasyon-konusmasi-gundem-oldu-1061354049.html
Kovboy kıyafetli öğretmenin, öğrencilerine verdiği motivasyon konuşması gündem oldu
Kovboy kıyafetli öğretmenin, öğrencilerine verdiği motivasyon konuşması gündem oldu
Okulların yeni eğitim ve öğretim yılının ilk açılış gününde kovboy kıyafetli öğretmenin, öğrencilerine yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada gündem oldu. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T03:02+0300
2022-09-19T03:02+0300
2022-09-19T03:04+0300
yaşam
türkiye
öğretmen
öğrenci
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Kovboy kılığına girerek, öğrencilerine yeni eğitim ve öğretim yılında motivasyon veren öğretmen Ömer Aslan sosyal medyada gündem oldu.Haber Global'in aktardığına göre, kürsüde kovboy kıyafetleri ile konuşma yapan öğretmen öğrencilerine nasihat verdi.Öğretmen öğrencilerine, "Sizin gibi değerli öğrencilere, susun beni dinleyin demem, çünkü sizin gibi kaliteli öğrenciler nerede konuşulup susulacağını iyi bilir. Çünkü sizler kralsınız. Bizim silahımız ne pompalı, ne de roketatar bizim silahımız hepsini etkisiz hale getiren kalemimizdir. Bizim mermimiz atom bombasından bin kat daha etkili olan mürekkebimizdir. Bizim mermimizin bileşenleri kitaplarımız ilim, bilim çalışmaktır" dedi.
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türkiye, öğretmen, öğrenci
türkiye, öğretmen, öğrenci
Kovboy kıyafetli öğretmenin, öğrencilerine verdiği motivasyon konuşması gündem oldu
03:02 19.09.2022 (güncellendi: 03:04 19.09.2022) Abone ol
Okulların yeni eğitim ve öğretim yılının ilk açılış gününde kovboy kıyafetli öğretmenin, öğrencilerine yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada gündem oldu.
Kovboy kılığına girerek, öğrencilerine yeni eğitim ve öğretim yılında motivasyon veren öğretmen Ömer Aslan sosyal medyada gündem oldu.
Haber Global'in aktardığına
göre, kürsüde kovboy kıyafetleri ile konuşma yapan öğretmen öğrencilerine nasihat verdi.
Öğretmen öğrencilerine, "Sizin gibi değerli öğrencilere, susun beni dinleyin demem, çünkü sizin gibi kaliteli öğrenciler nerede konuşulup susulacağını iyi bilir. Çünkü sizler kralsınız. Bizim silahımız ne pompalı, ne de roketatar bizim silahımız hepsini etkisiz hale getiren kalemimizdir. Bizim mermimiz atom bombasından bin kat daha etkili olan mürekkebimizdir. Bizim mermimizin bileşenleri kitaplarımız ilim, bilim çalışmaktır" dedi.