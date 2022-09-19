https://sputniknews.com.tr/20220919/kovboy-kiyafetli-ogretmenin-ogrencilerine-verdigi-motivasyon-konusmasi-gundem-oldu-1061354049.html

Kovboy kıyafetli öğretmenin, öğrencilerine verdiği motivasyon konuşması gündem oldu

Kovboy kıyafetli öğretmenin, öğrencilerine verdiği motivasyon konuşması gündem oldu

Okulların yeni eğitim ve öğretim yılının ilk açılış gününde kovboy kıyafetli öğretmenin, öğrencilerine yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada gündem oldu. 19.09.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

öğretmen

öğrenci

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Kovboy kılığına girerek, öğrencilerine yeni eğitim ve öğretim yılında motivasyon veren öğretmen Ömer Aslan sosyal medyada gündem oldu.Haber Global'in aktardığına göre, kürsüde kovboy kıyafetleri ile konuşma yapan öğretmen öğrencilerine nasihat verdi.Öğretmen öğrencilerine, "Sizin gibi değerli öğrencilere, susun beni dinleyin demem, çünkü sizin gibi kaliteli öğrenciler nerede konuşulup susulacağını iyi bilir. Çünkü sizler kralsınız. Bizim silahımız ne pompalı, ne de roketatar bizim silahımız hepsini etkisiz hale getiren kalemimizdir. Bizim mermimiz atom bombasından bin kat daha etkili olan mürekkebimizdir. Bizim mermimizin bileşenleri kitaplarımız ilim, bilim çalışmaktır" dedi.

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türkiye, öğretmen, öğrenci