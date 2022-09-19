Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220919/kosta-rikada-toprak-kaymasi-otobus-kazasina-neden-oldu-9-olu-30-kayip-1061354757.html
Kosta Rika'da toprak kayması otobüs kazasına neden oldu: 9 ölü, 30 kayıp
Kosta Rika'da toprak kayması otobüs kazasına neden oldu: 9 ölü, 30 kayıp
Kosta Rika’da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu yaşanan otobüs kazasında en az 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise kayboldu. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T04:10+0300
2022-09-19T04:23+0300
dünya
kosta rika
toprak kayması
trafik kazası
otobüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061354611_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_91b487841ed3d8a426bf77e914ac82d2.jpg
Kosta Rika’nın Cambronero bölgesindeki Alajuela şehri yakınlarında şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu çift katlı bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Yetkililer, en az 60 kişinin bulunduğu otobüsteki yolculardan 9’unun hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı. Kaza sonucu 30 yolcunun ise kaybolduğu bildirilirken, Kosta Rika İtfaiyesi, Kızılhaç ve Kamu Gücü ekiplerinden yaklaşık 100 görevlinin katılımıyla arama çalışmalarının hala devam ettiğini belirtildi.Bir itfaiye yetkilisi, olayın yaşanan toprak kaymasının otobüse çarparak uçuruma sürüklemesi sonucu meydana geldiğini ifade etti.Ülkede 14 Eylül’den bu yana etkili olan şiddetli yağışlar birçok bölgede toprak kaymalarına ve taşkınlara yol açarken, Kosta Rika Cumhurbaşkanı Rodrigo Chavez, şiddetli yağışlar nedeniyle ülke genelinde turuncu alarm ilan etti. Chavez ayrıca, ABD’nin New York şehrinde yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına gidişini ertelediğini duyurdu.
kosta rika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061354611_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_c252340e632b4330f55adf62cd3e487f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kosta rika, toprak kayması, trafik kazası, otobüs
kosta rika, toprak kayması, trafik kazası, otobüs

Kosta Rika'da toprak kayması otobüs kazasına neden oldu: 9 ölü, 30 kayıp

04:10 19.09.2022 (güncellendi: 04:23 19.09.2022)
© İHA / SAİM SEVİNÇKosta Rika’da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu yaşanan otobüs kazasında en az 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise kayboldu.
Kosta Rika’da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu yaşanan otobüs kazasında en az 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise kayboldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇ
Abone olTelegram
Kosta Rika’da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu yaşanan otobüs kazasında en az 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise kayboldu.
Kosta Rika’nın Cambronero bölgesindeki Alajuela şehri yakınlarında şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu çift katlı bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Yetkililer, en az 60 kişinin bulunduğu otobüsteki yolculardan 9’unun hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı.
Kaza sonucu 30 yolcunun ise kaybolduğu bildirilirken, Kosta Rika İtfaiyesi, Kızılhaç ve Kamu Gücü ekiplerinden yaklaşık 100 görevlinin katılımıyla arama çalışmalarının hala devam ettiğini belirtildi.
Bir itfaiye yetkilisi, olayın yaşanan toprak kaymasının otobüse çarparak uçuruma sürüklemesi sonucu meydana geldiğini ifade etti.
Ülkede 14 Eylül’den bu yana etkili olan şiddetli yağışlar birçok bölgede toprak kaymalarına ve taşkınlara yol açarken, Kosta Rika Cumhurbaşkanı Rodrigo Chavez, şiddetli yağışlar nedeniyle ülke genelinde turuncu alarm ilan etti. Chavez ayrıca, ABD’nin New York şehrinde yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına gidişini ertelediğini duyurdu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала