https://sputniknews.com.tr/20220919/kirgizistan-ile-tacikistan-arasinda-barisi-hedefleyen-protokol-imzalandi-1061393957.html

Kırgızistan ile Tacikistan arasında barışı hedefleyen protokol imzalandı

Kırgızistan ile Tacikistan arasında barışı hedefleyen protokol imzalandı

Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınırda yaşanan silahlı çatışmanın ardından iki ülkenin istihbarat teşkilatlarının başkanları arasında barışı hedefleyen... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T23:27+0300

2022-09-19T23:27+0300

2022-09-19T23:27+0300

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Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ile Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov'un Tacikistan'da görüşme yaptığı bildirildi.Görüşmede, 16 Eylül'de saat 16.00'da ilan edilen ateşkesin ardından askeri güçlerin geri çekilmesi ve durumun istikrara kavuşturulması için protokol imzalandığı belirtildi.Taşiyev'in görüşmede, çatışma sırasında Tacikistan tarafından alıkonulan 4 Kırgız askerin serbest bırakılmasını sağladığını ve askerlerle birlikte Kırgızistan'ın Batken bölgesine döndüğü ifade edildi.Kırgız-Tacik sınırı boyunca, 16 Eylül'de sabah saatlerinde iki ülkenin sınır birlikleri çatışmıştı.Çatışmada her iki tarafta da 100 civarında kişi yaşamını yitirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220919/kirgizistan-tacikistan-sinirindaki-catismalarda-can-kaybi-94e-yukseldi-1061354473.html

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kırgızistan, tacikistan, savaş, ateşkes, barış