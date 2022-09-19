https://sputniknews.com.tr/20220919/kirgizistan-ile-tacikistan-arasinda-barisi-hedefleyen-protokol-imzalandi-1061393957.html
Kırgızistan ile Tacikistan arasında barışı hedefleyen protokol imzalandı
Kırgızistan ile Tacikistan arasında barışı hedefleyen protokol imzalandı
Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınırda yaşanan silahlı çatışmanın ardından iki ülkenin istihbarat teşkilatlarının başkanları arasında barışı hedefleyen... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T23:27+0300
2022-09-19T23:27+0300
2022-09-19T23:27+0300
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tacikistan
savaş
ateşkes
barış
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Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ile Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov'un Tacikistan'da görüşme yaptığı bildirildi.Görüşmede, 16 Eylül'de saat 16.00'da ilan edilen ateşkesin ardından askeri güçlerin geri çekilmesi ve durumun istikrara kavuşturulması için protokol imzalandığı belirtildi.Taşiyev'in görüşmede, çatışma sırasında Tacikistan tarafından alıkonulan 4 Kırgız askerin serbest bırakılmasını sağladığını ve askerlerle birlikte Kırgızistan'ın Batken bölgesine döndüğü ifade edildi.Kırgız-Tacik sınırı boyunca, 16 Eylül'de sabah saatlerinde iki ülkenin sınır birlikleri çatışmıştı.Çatışmada her iki tarafta da 100 civarında kişi yaşamını yitirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220919/kirgizistan-tacikistan-sinirindaki-catismalarda-can-kaybi-94e-yukseldi-1061354473.html
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kırgızistan, tacikistan, savaş, ateşkes, barış
kırgızistan, tacikistan, savaş, ateşkes, barış
Kırgızistan ile Tacikistan arasında barışı hedefleyen protokol imzalandı
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Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınırda yaşanan silahlı çatışmanın ardından iki ülkenin istihbarat teşkilatlarının başkanları arasında barışı hedefleyen bir protokol imzalandı.
Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ile Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov'un Tacikistan'da görüşme yaptığı bildirildi.
Görüşmede, 16 Eylül'de saat 16.00'da ilan edilen ateşkesin ardından askeri güçlerin geri çekilmesi ve durumun istikrara kavuşturulması için protokol imzalandığı belirtildi.
Taşiyev'in görüşmede, çatışma sırasında Tacikistan tarafından alıkonulan 4 Kırgız askerin serbest bırakılmasını sağladığını ve askerlerle birlikte Kırgızistan'ın Batken bölgesine döndüğü ifade edildi.
Kırgız-Tacik sınırı boyunca, 16 Eylül'de sabah saatlerinde iki ülkenin sınır birlikleri çatışmıştı.
Çatışmada her iki tarafta da 100 civarında kişi yaşamını yitirmişti.