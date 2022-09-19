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Kılıçdaroğlu, kendisini hedef gösteren afişin önünde poz verdi: Ne uğruna yapıyorsunuz bunları?
Kılıçdaroğlu, kendisini hedef gösteren afişin önünde poz verdi: Ne uğruna yapıyorsunuz bunları?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ ziyareti öncesi kentte kendisinin imzasının bulunduğu "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" yazılı... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ ziyaretinde kente, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında söylediği iddia edilen sözlerin yer aldığı bir afişin önünde fotoğraf çektirdi.Fotoğrafı Twitter üzerinden paylaşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı fotoğrafta, şu ifadeler yer aldı:
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kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu, kendisini hedef gösteren afişin önünde poz verdi: Ne uğruna yapıyorsunuz bunları?

22:38 19.09.2022 (güncellendi: 22:41 19.09.2022)
© Twitter CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altında kendisinin imzasının bulunduğu "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" yazılı bir billboardun önüne geçerek fotoğraf çektirdi. C
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altında kendisinin imzasının bulunduğu Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım yazılı bir billboardun önüne geçerek fotoğraf çektirdi. C - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ ziyareti öncesi kentte kendisinin imzasının bulunduğu "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" yazılı bir afişin önünde fotoğraf çektirdi. Fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu, “Ne uğruna yapıyorsunuz bunları? Biraz daha çalmak çırpmak için.” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ ziyaretinde kente, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında söylediği iddia edilen sözlerin yer aldığı bir afişin önünde fotoğraf çektirdi.
Fotoğrafı Twitter üzerinden paylaşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Bay Kemal’in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor.
Ne uğruna yapıyorsunuz bunları? Biraz daha çalmak çırpmak için. Yurttaşlarımıza hakaretler etmeye, ayrıştırmaya değer mi ey saray? Gözünüz ne zaman doyacak sizin?
Üç günlük, hepimizin ancak biçare olduğu bu dünyada, bu kavga hiç mi bitmesin istiyorsunuz?
Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Vatanseverler oy için ülkesinin insanını devletine küstürmez. Neyleyim o oyları? Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!
Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber.
Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı fotoğrafta, şu ifadeler yer aldı:

"Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım. Kemal kılıçdaroğlu - CHP CHP Genel Başkanı"

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