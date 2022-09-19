https://sputniknews.com.tr/20220919/kilicdaroglu-aile-destekleri-sigortasini-acikladi-1061355193.html

Kılıçdaroğlu, 'Aile Destekleri Sigortası'nı açıkladı

Kılıçdaroğlu, 'Aile Destekleri Sigortası'nı açıkladı

Aile Destekleri Sigortası’nı tanıtan CHP, 4 milyon 125 bin haneye destek için kolları sıvadı. Bütçenin yüzde 12’si sosyal yardımlara ayrılacak. Destek paraları... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T06:20+0300

2022-09-19T06:20+0300

2022-09-19T06:25+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, aile Destekleri Sigortası 4 milyon 125 bin haneye destek verilmek üzere planlandı. En düşük destek 1.100 TL en yüksek destek 5.500 TL olacak. Bu destekler aylık verilecek. Bütçenin yüzde 12’si sosyal yardımlara ayrılacak. Şu anda bütçenin yüzde 4’ü sosyal yardımlara gidiyor. Destek paraları hanedeki kadınların hesabına yatırılacak.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütün sosyal yardımları tek çatı altında toplayarak, yoksulluğu kader olmaktan çıkaracaklarını vurguladı. Aile Destekleri Sigortası’nın, asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacağını söyledi.MALİYET DEĞİL ZİHNİYETYoksullukla mücadelenin esas amacının, toplumun tüm fertlerini yoksulluk sınırı üzerine taşımak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde bu amaçla Aile Destekleri Sigortası’nı hayata geçireceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu düzenlediği toplantıda Aile Destekleri Sigortası ile ilgili şu bilgileri paylaştı:'Para kadının hesabına'

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kemal kılıçdaroğlu