Kılıçdaroğlu: 6 lider bir aradayız, beraberiz bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz
20:24 19.09.2022 (güncellendi: 20:29 19.09.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da Şambayat Belde Belediyesini ziyareti sırasında belediye binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Gölbaşı’nda esnaf ziyaretini yarıda keserek, toplanan vatandaşlara seslendi. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
© CHP/ALP EREN KAYA
Adıyaman'da vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "6'lı masanın liderleri olarak bizler Türkiye'yi huzura kavuşturmak, büyütmek istiyoruz, 6 lider bir aradayız, beraberiz bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz, hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'daki temasları kapsamında Besni ilçesine bağlı Şambayat Belde Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Nejdet Arıcı'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
'Siyaset, zenginleşmek için yapılmaz'
Siyasetin toplumu ayrıştırmak için değil, toplumu kucaklamak için yapılması gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Siyaset, zenginleşmek için yapılmaz. Siyaset, vatandaş zenginleşsin diye yapılır. Siyaset halka hesap vermektir, halka hesap vermeyen siyaset, karanlık odaklara hizmet verir. Siyaset, kadın-erkek eşitliği demektir. Siyaset belde başkanının, belediye başkanının halka hizmet etmesi demektir. Bu nedenle belediye, başkanımız sizlere hizmet ediyor. Sizler için çalışıyor ve biz de elimizden gelen her türlü desteği belediye başkanı arkadaşlarımıza veriyoruz" diye konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın kültürünü ve çalışkan insanlarını çok iyi bildiğini belirterek, kentten istedikleri oyu alamadıklarını ve 1 milletvekili sayısının arttırılması gerektiğini vurguladı.
Konuşmasında 6'lı masaya değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"6'lı masanın liderleri olarak bizler Türkiye'yi huzura kavuşturmak, büyütmek istiyoruz, 6 lider bir aradayız, beraberiz bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz, hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Bu konuda bütün Adıyamanlı kardeşlerimize seslenmek isterim, huzur içerisinde olun, asla yolsuzluğa katılmayın. Türkiye'yi büyüteceğiz, güzelleştireceğiz, Türkiye'de herkes kucaklaşacak. Bunun için sizin bize katılmanız gerekiyor, geçmişte şöyle veya böyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne sempati duymayanlar olabilir. Doğrudur, eksiğimiz var mı? Evet doğrudur. Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz, bizim de eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz. Güçlü bir Türkiye getirmek istiyoruz, kucaklaşmayı getirmek istiyoruz, herkesin karnı doysun istiyoruz, her evde bereket olsun diyoruz, her ailede huzur olsun istiyoruz, bunun mücadelesini yapıyoruz."
'Biz 5'li çeteye değil, vatandaşa hizmet edeceğiz'
Kendilerinin iktidarda olması durumunda vatandaşa hizmet için çaba göstereceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Biz bunu yaparken soruyorlar 'Parayı nereden bulacaksın'. Bu bir siyasi tercihtir. Parayı 5'li çeteye mi vereceksin, vatandaşa mı vereceksin. Biz 5'li çeteye değil, vatandaşa hizmet edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın 'Efendim 5'li çeteden paraları nasıl alacaksınız'. Paraları söke söke alacağız, hukuk, adalet içerisinde alacağız. Milletin hakkını, hukukunu, millete teslim edeceğiz" sözlerini sarf etti.
'Adıyaman bize 1 milletvekili veriyor. Bu, bize yetmiyor'
Kılıçdaroğlu, daha sonra kentteki temasları kapsamında Gölbaşı ilçesinde belediye binası önünde toplanan vatandaşlara da hitap ederek, her evde huzur ve bereketin olmasını istediklerini söyledi.
Herkesin kucaklaşmasını arzuladıklarını ve kavgadan bıktıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, kavganın olmadığı, büyüyen ve güzelleşen bir Türkiye'yi istediklerini anlattı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'daki partisinin milletvekili sayısının artması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Adıyaman bize 1 milletvekili veriyor. Bu, bize yetmiyor, milletvekili sayısının artması lazım. Eğer milletvekili sayımız düşükse kabahat Adıyamanlılarda değil, kabahat bizde. Yeteri kadar gelmedik, sofranıza oturmadık, oturup konuşmadık. Şimdi Türkiye'nin bütün illerine, bütün ilçelerine gidiyorum günün 24 saati çalışıyorum. Güzel ülkem için sizler için, tüyü bitmemiş yetim için çalışıyorum. Bu ülkeye adaleti getireceğim, devletin dili adaletse kesinlikle devletin dili adalet oluncaya kadar her türlü mücadeleyi sizin için yapacağım. Kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa onun kazanmasını isteyeceğim. Ben 5'li çetenin adamı değilim, esnaf, emekli, çiftçi ve taksi şoförü için alın teri döken herkes için çalışacağım."
Vatandaşların ödediği vergilerin yine vatandaş için kullanılmasını sağlayacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, ülke insanının kendisi için büyük önem taşıdığını vurguladı.
Kılıçdaroğlu, ayrımcılığa asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, "Herkesi kucaklayacağız, çiftçi üretiyor mu evet üretiyor, üretiyorsa başımın üzerinde yeri var. Allah nasip eder sizlerin oyuyla iktidara geldiğimizde 1 hafta içerisinde çiftçinin, esnafın bankalardan, esnaf kefalet kooperatifinden veya kredi kooperatifinden çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Elektriğe çiftçinin ne kadar para verdiğini biliyorum, yine söyledim Allah nasip eder, iktidar yaptığınızda çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğim. Çiftçi üretecek, çiftçi çalışacak" ifadesini kullandı.
Adıyaman'ın kadim bir kent olduğunu ve kendisinin de bunu çok iyi bildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Tek isteğim moralinizi bozmayın. Biraz sabır. Tek istediğim sandık, önünüze gelecek, oy kullanacaksınız. Oy kullanmadan önce vicdanınızın sesini dinleyin, 'Artık yeter' deyin. 5'li çetelere, baronlara çalışanlara izin vermeyin. Esnaf perişan, çiftçi perişan alın terinin karşılığını alamıyor. Unutmayın söyledim bir daha söylüyorum, devletin dili adalettir, adaleti sağlayıncaya kadar her türlü mücadeleyi sizin için yapacağım, hiç bir ayrım yapmadan." diye konuştu.
CHP Genel Başkan yardımcıları Ali Öztunç ile Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Burak Binzet de Kılıçdaroğlu'nun programlarına eşlik etti.