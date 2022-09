Kılıçdaroğlu: 6 lider bir aradayız, beraberiz bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz

https://sputniknews.com.tr/20220919/kilicdaroglu-6-lider-bir-aradayiz-beraberiz-bu-ulkeye-demokrasiyi-getirecegiz-1061384543.html

Adıyaman'da vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "6'lı masanın liderleri olarak bizler Türkiye'yi huzura kavuşturmak, büyütmek istiyoruz, 6... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'daki temasları kapsamında Besni ilçesine bağlı Şambayat Belde Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Nejdet Arıcı'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.'Siyaset, zenginleşmek için yapılmaz'Siyasetin toplumu ayrıştırmak için değil, toplumu kucaklamak için yapılması gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Siyaset, zenginleşmek için yapılmaz. Siyaset, vatandaş zenginleşsin diye yapılır. Siyaset halka hesap vermektir, halka hesap vermeyen siyaset, karanlık odaklara hizmet verir. Siyaset, kadın-erkek eşitliği demektir. Siyaset belde başkanının, belediye başkanının halka hizmet etmesi demektir. Bu nedenle belediye, başkanımız sizlere hizmet ediyor. Sizler için çalışıyor ve biz de elimizden gelen her türlü desteği belediye başkanı arkadaşlarımıza veriyoruz" diye konuştu.Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın kültürünü ve çalışkan insanlarını çok iyi bildiğini belirterek, kentten istedikleri oyu alamadıklarını ve 1 milletvekili sayısının arttırılması gerektiğini vurguladı.Konuşmasında 6'lı masaya değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:'Biz 5'li çeteye değil, vatandaşa hizmet edeceğiz'Kendilerinin iktidarda olması durumunda vatandaşa hizmet için çaba göstereceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Biz bunu yaparken soruyorlar 'Parayı nereden bulacaksın'. Bu bir siyasi tercihtir. Parayı 5'li çeteye mi vereceksin, vatandaşa mı vereceksin. Biz 5'li çeteye değil, vatandaşa hizmet edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın 'Efendim 5'li çeteden paraları nasıl alacaksınız'. Paraları söke söke alacağız, hukuk, adalet içerisinde alacağız. Milletin hakkını, hukukunu, millete teslim edeceğiz" sözlerini sarf etti.'Adıyaman bize 1 milletvekili veriyor. Bu, bize yetmiyor'Kılıçdaroğlu, daha sonra kentteki temasları kapsamında Gölbaşı ilçesinde belediye binası önünde toplanan vatandaşlara da hitap ederek, her evde huzur ve bereketin olmasını istediklerini söyledi.Herkesin kucaklaşmasını arzuladıklarını ve kavgadan bıktıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, kavganın olmadığı, büyüyen ve güzelleşen bir Türkiye'yi istediklerini anlattı.Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'daki partisinin milletvekili sayısının artması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:Vatandaşların ödediği vergilerin yine vatandaş için kullanılmasını sağlayacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, ülke insanının kendisi için büyük önem taşıdığını vurguladı.Kılıçdaroğlu, ayrımcılığa asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, "Herkesi kucaklayacağız, çiftçi üretiyor mu evet üretiyor, üretiyorsa başımın üzerinde yeri var. Allah nasip eder sizlerin oyuyla iktidara geldiğimizde 1 hafta içerisinde çiftçinin, esnafın bankalardan, esnaf kefalet kooperatifinden veya kredi kooperatifinden çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Elektriğe çiftçinin ne kadar para verdiğini biliyorum, yine söyledim Allah nasip eder, iktidar yaptığınızda çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğim. Çiftçi üretecek, çiftçi çalışacak" ifadesini kullandı.Adıyaman'ın kadim bir kent olduğunu ve kendisinin de bunu çok iyi bildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Tek isteğim moralinizi bozmayın. Biraz sabır. Tek istediğim sandık, önünüze gelecek, oy kullanacaksınız. Oy kullanmadan önce vicdanınızın sesini dinleyin, 'Artık yeter' deyin. 5'li çetelere, baronlara çalışanlara izin vermeyin. Esnaf perişan, çiftçi perişan alın terinin karşılığını alamıyor. Unutmayın söyledim bir daha söylüyorum, devletin dili adalettir, adaleti sağlayıncaya kadar her türlü mücadeleyi sizin için yapacağım, hiç bir ayrım yapmadan." diye konuştu.CHP Genel Başkan yardımcıları Ali Öztunç ile Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Burak Binzet de Kılıçdaroğlu'nun programlarına eşlik etti.

