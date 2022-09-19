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İsviçre, F-35 almak için ABD ile anlaştı
İsviçre, F-35 almak için ABD ile anlaştı
İsviçre hükümeti, F-35A tipi savaş uçağı satın almak için ABD ile anlaşma imzaladı. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T21:01+0300
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savunma
f35
abd
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2027'de başlayacak F-35 teslimatları 2030'a kadar devam edecek.F-35'lerin İsviçre Hava Kuvvetlerinde mevcut F-18 Hornet ve F-5 Tiger jetlerinin yerini alacağı bildirildi. Hükümetin anlaşmayı, muhalefetin referanduma götürme sürecini beklemeden imzalaması tepki çekti. İsviçre'de 2020'de düzenlenen referandumda ordunun modernleştirilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edilmiş, fakat modernleştirilme kapsamında hangi ülkelerden harp malzemeleri alınacağı, referandum metninde belirtilmemişti.Muhalefet, 2020 referandumunda uçakların alınacağına dair ibare olmadığı için konuyu halk oylamasına götürme çağrısı yapmıştı.
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f35, abd, isviçre
f35, abd, isviçre

İsviçre, F-35 almak için ABD ile anlaştı

21:01 19.09.2022
© AAF-35
F-35 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© AA
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İsviçre hükümeti, F-35A tipi savaş uçağı satın almak için ABD ile anlaşma imzaladı.
2027'de başlayacak F-35 teslimatları 2030'a kadar devam edecek.
F-35'lerin İsviçre Hava Kuvvetlerinde mevcut F-18 Hornet ve F-5 Tiger jetlerinin yerini alacağı bildirildi. Hükümetin anlaşmayı, muhalefetin referanduma götürme sürecini beklemeden imzalaması tepki çekti.
İsviçre'de 2020'de düzenlenen referandumda ordunun modernleştirilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edilmiş, fakat modernleştirilme kapsamında hangi ülkelerden harp malzemeleri alınacağı, referandum metninde belirtilmemişti.Muhalefet, 2020 referandumunda uçakların alınacağına dair ibare olmadığı için konuyu halk oylamasına götürme çağrısı yapmıştı.
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