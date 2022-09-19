https://sputniknews.com.tr/20220919/istanbulda-tarihi-merkezefendi-firini-yanginda-yok-oldu-1061355589.html

İstanbul'da 'Tarihi Merkezefendi Fırını' yangında yok oldu

İstanbul'da 'Tarihi Merkezefendi Fırını' yangında yok oldu

İstanbul Zeytinburnu'nda Tarihi Merkezefendi Fırını alev alev yandı. İtfaiye ekipleri alevlere güçlükle müdahale ederken, zarar gören tarihi binanın duvarları... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T07:00+0300

2022-09-19T07:00+0300

2022-09-19T07:20+0300

türkiye

zeytinburnu

yangın

fırın

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Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'nde bulunan üç katlı Tarihi Merkez Efendi Fırını'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Alev alev yanan tarihi fırındaki yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Tarihi fırın kullanılamaz hale geldi.Zeytinburnu Belediyesi tarafından işletilen tarihi fırın, 2015 yılında restore edilerek kullanıma hazır hale getirildi. Fırında, siyez ekmeğinin buğday ve zerdeçallı buğday ekmeğinin her gün üretiminin yapıldığı öğrenildi.

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zeytinburnu

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zeytinburnu, yangın, fırın