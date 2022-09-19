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İstanbul'da polislere silahla ateş açan zanlı yakalandı
İstanbul'da polislere silahla ateş açan zanlı yakalandı
İstanbul Fatih'te kimlik uygulaması yapan polislere ateş açıldı. Saldırıda biri ağır iki polis yaralandı. İki cinayet ve iki yaralama suçundan araması bulunan... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
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stanbul Fatih'te kimlik kontrolü yapan iki polis memuruna silahla ateş açıldı. Saldırıda biri ağır, iki polis yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlılardan Güven Güler, Küçükçekmece'de polisin operasyonuyla yakalandı.Olay saat 10.50 sıralarında Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak’ta meydana geldi.Kimlik kontrolü yapan iki polis memuru silahlı saldırıya uğradı.Saldırgan cinayet zanlısı çıktıOlayla ilgili iki kişi aranırken polise ateş açanın Güven Güler (32) olduğu belirlendi. Güven Güler'in bugün saat 01.00 sıralarında Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda E.M. (28) ile 06.00 sıralarında G.G.'yi (61) silahla vurarak öldürdüğü tespit edildi. Başakşehir'deki olayda iki kişi de yaralandı.
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İstanbul'da polislere silahla ateş açan zanlı yakalandı

18:15 19.09.2022 (güncellendi: 18:37 19.09.2022)
© DHAİstanbul'da polislere silahla ateş açan zanlı yakalandı
İstanbul'da polislere silahla ateş açan zanlı yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© DHA
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İstanbul Fatih'te kimlik uygulaması yapan polislere ateş açıldı. Saldırıda biri ağır iki polis yaralandı. İki cinayet ve iki yaralama suçundan araması bulunan zanlı Küçükçekmece'de polisin operasyonuyla yakalandı
stanbul Fatih'te kimlik kontrolü yapan iki polis memuruna silahla ateş açıldı. Saldırıda biri ağır, iki polis yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlılardan Güven Güler, Küçükçekmece'de polisin operasyonuyla yakalandı.
Olay saat 10.50 sıralarında Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak’ta meydana geldi.
Kimlik kontrolü yapan iki polis memuru silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan cinayet zanlısı çıktı

Olayla ilgili iki kişi aranırken polise ateş açanın Güven Güler (32) olduğu belirlendi.

Güven Güler'in bugün saat 01.00 sıralarında Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda E.M. (28) ile 06.00 sıralarında G.G.'yi (61) silahla vurarak öldürdüğü tespit edildi.

Başakşehir'deki olayda iki kişi de yaralandı.
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