https://sputniknews.com.tr/20220919/istanbulda-kimlik-kontrolu-yapan-polislere-silahli-saldiri-1061362105.html

İstanbul'da kimlik kontrolü yapan polislere silahlı saldırı

İstanbul'da kimlik kontrolü yapan polislere silahlı saldırı

Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memuru silahlı saldırıya uğradı. 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T12:43+0300

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türkiye

fatih

polis

silahlı saldırı

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Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memuru silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken polisin saldırganları arama çalışması sürüyor.

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fatih, polis, silahlı saldırı