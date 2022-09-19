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https://sputniknews.com.tr/20220919/istanbulda-kimlik-kontrolu-yapan-polislere-silahli-saldiri-1061362105.html
İstanbul'da kimlik kontrolü yapan polislere silahlı saldırı
İstanbul'da kimlik kontrolü yapan polislere silahlı saldırı
Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memuru silahlı saldırıya uğradı. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T12:43+0300
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türkiye
fatih
polis
silahlı saldırı
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Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memuru silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken polisin saldırganları arama çalışması sürüyor.
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fatih, polis, silahlı saldırı
fatih, polis, silahlı saldırı

İstanbul'da kimlik kontrolü yapan polislere silahlı saldırı

12:43 19.09.2022
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© İHA
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Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memuru silahlı saldırıya uğradı.
Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memuru silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken polisin saldırganları arama çalışması sürüyor.
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