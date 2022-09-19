https://sputniknews.com.tr/20220919/hirsizlik-zanlisi-gazetecilere-terlik-atti-1061366313.html
Hırsızlık zanlısı, gazetecilere terlik attı
Hırsızlık zanlısı, gazetecilere terlik attı
Samsun merkezli 3 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 14'ü serbest bırakılırken, 3'i kadın 4... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T13:53+0300
2022-09-19T13:53+0300
2022-09-19T13:57+0300
terlik
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma sabahı Samsun merkezli olarak Kırıkkale ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 18 evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.Polisteki sorguları tamamlanan 4'ü erkek 14 kişi serbest bırakılırken, Çiğdem E., Hanife G. ve Burcu D. adlı kadınlar ile Emrah Y. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Kadın zanlılardan biri gazetecilere ayağındaki terliği çıkartarak fırlattı. Zanlı adliyeye tek ayağında terlik olmadan girdi.
https://sputniknews.com.tr/20220730/satirli-hirsizi-toz-beziyle-alt-eden-firinci-kadin-goruntuleri-izleyince-kendime-inanamadim-1059314361.html
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terlik
Hırsızlık zanlısı, gazetecilere terlik attı
13:53 19.09.2022 (güncellendi: 13:57 19.09.2022) Abone ol
Samsun merkezli 3 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 14'ü serbest bırakılırken, 3'i kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri gazetecilere terlik attı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma sabahı Samsun merkezli olarak Kırıkkale ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 18 evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.
Polisteki sorguları tamamlanan 4'ü erkek 14 kişi serbest bırakılırken, Çiğdem E., Hanife G. ve Burcu D. adlı kadınlar ile Emrah Y. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Kadın zanlılardan biri gazetecilere ayağındaki terliği çıkartarak fırlattı. Zanlı adliyeye tek ayağında terlik olmadan girdi.