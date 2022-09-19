Herson yönetimi: Bölge sakinleri, en kısa sürede Rusya'ya katılım referandumu yapılmasını istiyor
19:33 19.09.2022 (güncellendi: 19:35 19.09.2022)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinUkrayna'nın Herson Bölgesi'nde bulunan ve Rusya'ya bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin su ihtiyacını karşılayan Kuzey Kırım Kanalı
© Sputnik / РИА Новости/
Herson Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, bölge sakinlerinin Rusya Federasyonu'na katılım konusunda garanti elde etmek için en kısa sürede referandum yapılmasını istediklerini söyledi.
Sputnik'e demeç veren Stremousov, "Herson Bölgesi sakinleri bize başvuruyor ve mümkün olan en kısa sürede referandum yapılmasını istiyor. Zira Rusya'nın (bölgeden) ayrılmasından korkuyorlar ve terk edilmeyeceklerinden emin olmak istiyorlar. Rusya Federasyonu'nun bir bölgesi olacağımıza dair garantiden bahsediyoruz" dedi.
Referandumun son nokta olmadığını da kaydeden Stremousov, bölge sakinlerinin bu konunun yasal zemine oturtulmasını da istediklerinin altını çizdi.
Referandumun son nokta olmadığını da kaydeden Stremousov, bölge sakinlerinin bu konunun yasal zemine oturtulmasını da istediklerinin altını çizdi.
'Zelenskiy'in kararnamesi anlamsız, Herson Ukraynalı olmayacak'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Herson Bölgesi'nde 15 askeri idare kurulmasını öngören kararnamesini eleştiren Stremousov, "Zelenskiy, eylemleriyle muktedir olmadığını gösterdi. Bugün Ukrayna Devlet Başkanı, konuşan kafadan ibarettir. Herson Bölgesi, neo-Nazizmden kurtarıldı ve altını çizerek söylüyorum, Herson hiçbir zaman Nazi yanlısı bir bölge olmadı. Zelenskiy ve kararnameleri anlamsız ve faydasızdır" dedi.
Stremousov, Herson Bölgesi'nin gelecekte Ukrayna toprağı olmayacağını da vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Herson Bölgesi'nde 15 askeri idare kurulmasını öngören kararnamesini eleştiren Stremousov, "Zelenskiy, eylemleriyle muktedir olmadığını gösterdi. Bugün Ukrayna Devlet Başkanı, konuşan kafadan ibarettir. Herson Bölgesi, neo-Nazizmden kurtarıldı ve altını çizerek söylüyorum, Herson hiçbir zaman Nazi yanlısı bir bölge olmadı. Zelenskiy ve kararnameleri anlamsız ve faydasızdır" dedi.
Stremousov, Herson Bölgesi'nin gelecekte Ukrayna toprağı olmayacağını da vurguladı.