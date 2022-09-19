Acıbadem Hastanesi'nden Haluk Pekşen açıklaması: İddiaları inceliyoruz

“Babam belki anlayan çıkar diye odaya gelen tüm doktorlara ‘göğsümde yanma var yatınca artıyor, yemek yiyince artıyor. Reflüm var ondan olabilir mi?' diye anlattı. Ama ‘ne olacak bu memleketin hali' diye babama dert yanan o kişilerin aklına ‘size bir endoskopi yapalım' demek gelmedi.