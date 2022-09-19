https://sputniknews.com.tr/20220919/fransadan-rusyaya-zaporojye-ngs-cevresinde-guvenli-bolge-kurma-cagrisi-1061380023.html
Fransa'dan Rusya'ya Zaporojye NGS çevresinde güvenli bölge kurma çağrısı
Fransa'dan Rusya'ya Zaporojye NGS çevresinde güvenli bölge kurma çağrısı
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon konuşmasında, Moskova'ya Zaporojye Nükleer Güç Santrali... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T18:49+0300
2022-09-19T18:49+0300
2022-09-19T18:49+0300
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77. BM Genel Kurulu oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuşan Colonna, bu sabah Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinden söz etti.Görüşmede Zaporojye NGS ve çevresindeki durumun kritik olduğunu söylediğini kaydeden Colonna, "Santrali ele geçiren Rusya, herhangi bir nükleer olaya izin vermemeli. Santral bölgesinde güvenli bölge kurulması için çok az zaman kaldı" dedi.Lavrov'a santral çevresinde en yakın zamanda güvenli bölge kurma çağrısı yaptığını belirten Colonna, Rusya'nın söz konusu bölgedeki durumla ilgili istişareleri sürdürmeye açık olduğunu ifade etti.'Ukrayna, Avrupa'yı nükleer felaket tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor'Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov, Kiev rejiminin Batı tarafından sevk edilen silahları Zaporojye NGS de dahil sivil tesisleri ve altyapı unsurlarını bombalamak için kullandığını ve böylece Avrupa'yı nükleer felaket tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını vurguladı.Lavrov, Ukrayna'nın santrale yönelik saldırılarını derhal sonlandırması ve bu saldırıların objektif şekilde soruşturulması gerektiğinin de altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20220913/uaea-zaporojye-ngsnin-ucuncu-rezerv-elektrik-iletim-hatti-onarildi-1061153304.html
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sergey lavrov, fransa, rusya, zaporojye
sergey lavrov, fransa, rusya, zaporojye
Fransa'dan Rusya'ya Zaporojye NGS çevresinde güvenli bölge kurma çağrısı
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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon konuşmasında, Moskova'ya Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) çevresinde güvenli bölge kurmasını önerdiğini anlattı.
77. BM Genel Kurulu oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuşan Colonna, bu sabah Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinden söz etti.
Görüşmede Zaporojye NGS ve çevresindeki durumun kritik olduğunu söylediğini kaydeden Colonna, "Santrali ele geçiren Rusya, herhangi bir nükleer olaya izin vermemeli. Santral bölgesinde güvenli bölge kurulması için çok az zaman kaldı" dedi.
Lavrov'a santral çevresinde en yakın zamanda güvenli bölge kurma çağrısı yaptığını belirten Colonna, Rusya'nın söz konusu bölgedeki durumla ilgili istişareleri sürdürmeye açık olduğunu ifade etti.
'Ukrayna, Avrupa'yı nükleer felaket tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor'
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov, Kiev rejiminin Batı tarafından sevk edilen silahları Zaporojye NGS de dahil sivil tesisleri ve altyapı unsurlarını bombalamak için kullandığını ve böylece Avrupa'yı nükleer felaket tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını vurguladı.
Lavrov, Ukrayna'nın santrale yönelik saldırılarını derhal sonlandırması ve bu saldırıların objektif şekilde soruşturulması gerektiğinin de altını çizdi.