Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220919/fransadan-rusyaya-zaporojye-ngs-cevresinde-guvenli-bolge-kurma-cagrisi-1061380023.html
Fransa'dan Rusya'ya Zaporojye NGS çevresinde güvenli bölge kurma çağrısı
Fransa'dan Rusya'ya Zaporojye NGS çevresinde güvenli bölge kurma çağrısı
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon konuşmasında, Moskova'ya Zaporojye Nükleer Güç Santrali... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T18:49+0300
2022-09-19T18:49+0300
dünya
sergey lavrov
fransa
rusya
zaporojye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060783770_0:3:3141:1769_1920x0_80_0_0_2bae905143655b2d859847b0ff017780.jpg
77. BM Genel Kurulu oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuşan Colonna, bu sabah Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinden söz etti.Görüşmede Zaporojye NGS ve çevresindeki durumun kritik olduğunu söylediğini kaydeden Colonna, "Santrali ele geçiren Rusya, herhangi bir nükleer olaya izin vermemeli. Santral bölgesinde güvenli bölge kurulması için çok az zaman kaldı" dedi.Lavrov'a santral çevresinde en yakın zamanda güvenli bölge kurma çağrısı yaptığını belirten Colonna, Rusya'nın söz konusu bölgedeki durumla ilgili istişareleri sürdürmeye açık olduğunu ifade etti.'Ukrayna, Avrupa'yı nükleer felaket tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor'Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov, Kiev rejiminin Batı tarafından sevk edilen silahları Zaporojye NGS de dahil sivil tesisleri ve altyapı unsurlarını bombalamak için kullandığını ve böylece Avrupa'yı nükleer felaket tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını vurguladı.Lavrov, Ukrayna'nın santrale yönelik saldırılarını derhal sonlandırması ve bu saldırıların objektif şekilde soruşturulması gerektiğinin de altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20220913/uaea-zaporojye-ngsnin-ucuncu-rezerv-elektrik-iletim-hatti-onarildi-1061153304.html
fransa
rusya
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060783770_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_d1878cd94696b1ef6f801184bffc1ce7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, fransa, rusya, zaporojye
sergey lavrov, fransa, rusya, zaporojye

Fransa'dan Rusya'ya Zaporojye NGS çevresinde güvenli bölge kurma çağrısı

18:49 19.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinZaporojye NGS
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon konuşmasında, Moskova'ya Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) çevresinde güvenli bölge kurmasını önerdiğini anlattı.
77. BM Genel Kurulu oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında konuşan Colonna, bu sabah Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinden söz etti.
Görüşmede Zaporojye NGS ve çevresindeki durumun kritik olduğunu söylediğini kaydeden Colonna, "Santrali ele geçiren Rusya, herhangi bir nükleer olaya izin vermemeli. Santral bölgesinde güvenli bölge kurulması için çok az zaman kaldı" dedi.
Lavrov'a santral çevresinde en yakın zamanda güvenli bölge kurma çağrısı yaptığını belirten Colonna, Rusya'nın söz konusu bölgedeki durumla ilgili istişareleri sürdürmeye açık olduğunu ifade etti.

'Ukrayna, Avrupa'yı nükleer felaket tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov, Kiev rejiminin Batı tarafından sevk edilen silahları Zaporojye NGS de dahil sivil tesisleri ve altyapı unsurlarını bombalamak için kullandığını ve böylece Avrupa'yı nükleer felaket tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını vurguladı.
Lavrov, Ukrayna'nın santrale yönelik saldırılarını derhal sonlandırması ve bu saldırıların objektif şekilde soruşturulması gerektiğinin de altını çizdi.
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
Ukrayna krizi
UAEA: Zaporojye NGS’nin üçüncü rezerv elektrik iletim hattı onarıldı
13 Eylül, 23:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала