Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220919/fiona-kasirgasinin-ardindan-porto-rikonun-3te-2si-karanliga-gomuldu-1061393152.html
Fiona Kasırgası'nın ardından Porto Riko’nun 3’te 2’si karanlığa gömüldü
Fiona Kasırgası'nın ardından Porto Riko’nun 3’te 2’si karanlığa gömüldü
Atlas Okyanusu’nda oluşan Fiona Kasırgası’nın vurduğu Porto Riko’nun 3’te 2’sinde elektrik kesintileri meydana gelirken, birçok şehirde su kesintileri yaşandı. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T23:07+0300
2022-09-19T23:07+0300
dünya
porto riko
fırtına
karayipler
kasırga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061393547_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_9b74b8953b0625ba4539d3e699a4a405.jpg
Karayipler’de ABD’ye bağlı bir ada ülkesi olan Porto Riko’da dün kategori 1 seviyesinde karaya çıkan Fiona Kasırgası, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Kasırga nedeniyle ülkenin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken, birçok şehirde de su şebekeleri devre dışı kaldı. Ülkenin 3’te 2’sinde yaşanan elektrik kesintisi sonucu 3 milyon 200 bin kişinin elektrik hizmetinden yoksun kaldığı belirtilerek, birçok şehirde de taşan nehirlerin su arıtma tesislerini etkilemesi nedeniyle temiz su hizmetinin sağlanamadığı ifade edildi. Fiona Kasırgası, Porto Riko’da yoğun yağışlar ve saatte 145 kilometre hıza ulaşan rüzgar ile etkili olurken, yaşanan sel ve toprak kaymaları sonucu bin 300 kişi evlerinden tahliye edildi. Ülke genelinde birçok ana ulaşım yolunun sular altında kaldığı, bazı köprülerin yıkıldığı ve çok sayıda ağacın devrildiği bildirildi. Başkent San Juan’daki bir kanser hastanesinde elektrik kesintisi ve yaşanan jeneratör arızası nedeniyle hastalar transfer edilirken, ülkenin kuzeyinde yer alan Arecibo şehrinde ise jeneratörün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Elektrik dağıtım şirketi Luma tarafından yapılan açıklamada, kesintiden etkilenen abonelerin yüzde 10’una yeniden hizmet sağlandığı belirtilerek, diğer abonelere birkaç gün daha elektrik hizmeti sağlanamayacağı aktarıldı. Fiona Kasırgası’nın Porto Riko’nun ardından Dominik Cumhuriyeti’ne ilerlediği aktarıldı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Fiona Kasırgası’nın gücünü daha da artırarak çarşamba günü kategori 3 seviyesine ulaşacağını açıkladı.
porto riko
karayipler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061393547_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_c5a2d176fae57fef6afa3beb7f851d21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
porto riko, fırtına, karayipler, kasırga
porto riko, fırtına, karayipler, kasırga

Fiona Kasırgası'nın ardından Porto Riko’nun 3’te 2’si karanlığa gömüldü

23:07 19.09.2022
© İHA / Thais LlorcaFiona Kasırgası'nın ardından Porto Riko’nun 3’te 2’sini karanlığa gömüldü
Fiona Kasırgası'nın ardından Porto Riko’nun 3’te 2’sini karanlığa gömüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© İHA / Thais Llorca
Abone olTelegram
Atlas Okyanusu’nda oluşan Fiona Kasırgası’nın vurduğu Porto Riko’nun 3’te 2’sinde elektrik kesintileri meydana gelirken, birçok şehirde su kesintileri yaşandı.
Karayipler’de ABD’ye bağlı bir ada ülkesi olan Porto Riko’da dün kategori 1 seviyesinde karaya çıkan Fiona Kasırgası, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Kasırga nedeniyle ülkenin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken, birçok şehirde de su şebekeleri devre dışı kaldı. Ülkenin 3’te 2’sinde yaşanan elektrik kesintisi sonucu 3 milyon 200 bin kişinin elektrik hizmetinden yoksun kaldığı belirtilerek, birçok şehirde de taşan nehirlerin su arıtma tesislerini etkilemesi nedeniyle temiz su hizmetinin sağlanamadığı ifade edildi.


Fiona Kasırgası, Porto Riko’da yoğun yağışlar ve saatte 145 kilometre hıza ulaşan rüzgar ile etkili olurken, yaşanan sel ve toprak kaymaları sonucu bin 300 kişi evlerinden tahliye edildi. Ülke genelinde birçok ana ulaşım yolunun sular altında kaldığı, bazı köprülerin yıkıldığı ve çok sayıda ağacın devrildiği bildirildi.


Başkent San Juan’daki bir kanser hastanesinde elektrik kesintisi ve yaşanan jeneratör arızası nedeniyle hastalar transfer edilirken, ülkenin kuzeyinde yer alan Arecibo şehrinde ise jeneratörün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Elektrik dağıtım şirketi Luma tarafından yapılan açıklamada, kesintiden etkilenen abonelerin yüzde 10’una yeniden hizmet sağlandığı belirtilerek, diğer abonelere birkaç gün daha elektrik hizmeti sağlanamayacağı aktarıldı.


Fiona Kasırgası’nın Porto Riko’nun ardından Dominik Cumhuriyeti’ne ilerlediği aktarıldı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Fiona Kasırgası’nın gücünü daha da artırarak çarşamba günü kategori 3 seviyesine ulaşacağını açıkladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала