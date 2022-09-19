Fatih Altaylı: Avrupa, Türkiye’nin Rusya politikasından çok memnun olduğunu gizlemiyor

"Asıl olarak Türkiye’nin tavrının ABD’nin elini zayıflattığını ve Avrupa’ya yaptığı baskıyı azaltmasına neden olduğunu ya da olacağını düşünüyorlar. Türkiye’nin 1000 yıllık ecdat politikasını terk ederek Asya’ya doğru yönelmesinden de memnunlar. Bu politika değişimi de Avrupa’nın çok işine geliyor. Avrupa’da bir Müslüman ülke korkusunu azaltıyor. Avrupa’nın Erdoğan’a 'sevgi' duymasındaki bir diğer neden Türkiye’nin göçmen politikası. Avrupa’yı rahatlatmak için milyonlarca göçmeni Türkiye’de tutması ve geri kabul anlaşmasının şartlarını tek taraflı olarak yerine getirmeye devam ediyor olması da Avrupa’da her türlü takdirin üzerinde. İsrail ile görünürde de yakınlaşmış olması, New York’ta bile İsrail Cumhurbaşkanı ile tekrar bir araya gelecek olması da özellikle Batı medyasının Erdoğan’a olan tavrını iyiden iyiye olumlu hale getiriyor. Önümüzdeki dönemde Batı’dan çok çok fazla Erdoğan övgüsü duyarsanız sakın şaşırmayın."