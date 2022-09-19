https://sputniknews.com.tr/20220919/fatih-altayli-onumuzdeki-donemde-batidan-cok-cok-fazla-erdogan-ovgusu-duyarsaniz-sakin-sasirmayin-1061366167.html
Fatih Altaylı: Avrupa, Türkiye’nin Rusya politikasından çok memnun olduğunu gizlemiyor
Fatih Altaylı: Avrupa, Türkiye’nin Rusya politikasından çok memnun olduğunu gizlemiyor
Fatih Altaylı, Avrupa'nın, Türkiye'nin Rusya politikasından memnun olduğunu belirterek, "Avrupa basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine uzun zamandır yapılan... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T13:52+0300
2022-09-19T13:52+0300
2022-09-19T13:52+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
rusya
avrupa
cumhurbaşkanı
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Avrupa'nın, Türkiye'nin Rusya politikasından memnun olduğunu belirtti."Avrupa basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine uzun zamandır yapılan yayınlar, bir anda bıçak gibi kesildi. Tam aksine Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerini sürdürebilmesinden ötürü Erdoğan’ı öven haberler yapıyorlar. Rusya ile ticaretlerini, azalan bir hacimde de olsa Türkiye üzerinden yürütebiliyor olmaları bunda elbette etkili" diyen Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220917/cumhurbaskani-erdogan-sangay-isbirligi-zirvesinde-atilan-adimlar-farkli-bir-konuma-tasinmis-olacak-1061311605.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, rusya, avrupa, cumhurbaşkanı
türkiye, recep tayyip erdoğan, rusya, avrupa, cumhurbaşkanı
Fatih Altaylı: Avrupa, Türkiye’nin Rusya politikasından çok memnun olduğunu gizlemiyor
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Fatih Altaylı, Avrupa'nın, Türkiye'nin Rusya politikasından memnun olduğunu belirterek, "Avrupa basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine uzun zamandır yapılan yayınlar, bir anda bıçak gibi kesildi. Rusya ile ticaretlerini, azalan bir hacimde de olsa Türkiye üzerinden yürütebiliyor olmaları bunda elbette etkili" yorumunu yaptı.
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Avrupa'nın, Türkiye'nin Rusya politikasından memnun olduğunu belirtti.
"Avrupa basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine uzun zamandır yapılan yayınlar, bir anda bıçak gibi kesildi. Tam aksine Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerini sürdürebilmesinden ötürü Erdoğan’ı öven haberler yapıyorlar. Rusya ile ticaretlerini, azalan bir hacimde de olsa Türkiye üzerinden yürütebiliyor olmaları bunda elbette etkili" diyen
Altaylı, yazısında
şu ifadeleri kullandı:
"Asıl olarak Türkiye’nin tavrının ABD’nin elini zayıflattığını ve Avrupa’ya yaptığı baskıyı azaltmasına neden olduğunu ya da olacağını düşünüyorlar. Türkiye’nin 1000 yıllık ecdat politikasını terk ederek Asya’ya doğru yönelmesinden de memnunlar. Bu politika değişimi de Avrupa’nın çok işine geliyor. Avrupa’da bir Müslüman ülke korkusunu azaltıyor. Avrupa’nın Erdoğan’a 'sevgi' duymasındaki bir diğer neden Türkiye’nin göçmen politikası. Avrupa’yı rahatlatmak için milyonlarca göçmeni Türkiye’de tutması ve geri kabul anlaşmasının şartlarını tek taraflı olarak yerine getirmeye devam ediyor olması da Avrupa’da her türlü takdirin üzerinde. İsrail ile görünürde de yakınlaşmış olması, New York’ta bile İsrail Cumhurbaşkanı ile tekrar bir araya gelecek olması da özellikle Batı medyasının Erdoğan’a olan tavrını iyiden iyiye olumlu hale getiriyor. Önümüzdeki dönemde Batı’dan çok çok fazla Erdoğan övgüsü duyarsanız sakın şaşırmayın."