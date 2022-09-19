https://sputniknews.com.tr/20220919/fahis-servis-ucretine-itiraz-edince-kizi-yaya-kaldi-1061359403.html

17 bin liralık fahiş servis ücretine itiraz edince kızı yaya kaldı

17 bin liralık fahiş servis ücretine itiraz edince kızı yaya kaldı

İstanbul Pendik'te 6.2 kilometrelik yol için yıllık 17 bin 700 lira ücret ödeyen veli, servis şirketini Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayet edince kızı servis... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T11:05+0300

2022-09-19T11:05+0300

2022-09-19T11:34+0300

türkiye

okul

okul servisi

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Salih Aygül, Pendik’teki oturduğu ev ile kızının okulu arasındaki 6.2 kilometrelik yol için yıllık 17 bin 70 lira servis ücreti ödedi. Aygül ödediği ücretin İBB’nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün belirlediği ücret tarifesiyle karşılaştırdı. Yaptığı hesaplamada ödemesi gereken rakamın 9 bin 705 lira olduğu ortaya çıktı.Salih Aygül, aradaki büyük fark nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Aygül’ün şikayetine, servis şirketi sözleşmeyi iptal ederek karşılık verdi. Aygül’ün ödediği 17 bin 70 lirayı iade eden şirket, okulun ilk gününde kızını servis listesinden çıkardı. Okulun tek servis firmasıyla çalıştığını belirten Aygül, kızının mağdur olduğunu söyledi.Aygül, "Heyet servis yetkililerine ulaşınca çocuğum birinci günün akşamında listeden çıkartıldı. Neden çıkartıldığını sorduğumuzda ‘Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurduğumuz için’ dediler” şeklinde konuştu. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar ise velinin haklı olduğunu belirterek, “Yapılan davranış doğru değil. Yönetmeliğin hiçbir yerinde şikayetten dolayı öğrenci servise alınmaz diye bir kural yok. İBB’nin uygulaması var, burada kilometre belirleniyor. Belediyenin kendi servis araçları yönergesinde, öğrencinin eviyle okulu arasındaki İETT hattındaki kilometreye göre hesaplanır diyor. Bazen kilometre farkları oluşabiliyor ama, bu fark da 2-3 kilometre olabilir. Bu olayda ise iki katı ücret talep ediliyor. Bu tamamen fahiş bir hesaplama” ifadelerini kullandı.

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okul, okul servisi