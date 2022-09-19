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Erdoğan, 2023 seçimleri için 28 Ekim’de ‘Arena’ya inecek
Erdoğan, 2023 seçimleri için 28 Ekim’de ‘Arena’ya inecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 2023 seçimlerine ilişkin "28 Ekim'de Ankara Arena'da AK Parti Yol Haritası'nı Cumhurbaşkanımız aktaracak. Bu... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T14:37+0300
2022-09-19T14:37+0300
politika
ak parti
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
seçim
2023
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CNN Türk canlı yayınında 2023 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu:'Biz sahada siyaset yapıyoruz'AK Parti'nin anketler üzerinden değil, sahada siyaset yaptığına dikkat çeken Kandemir, "Sayın Kılıçdaroğlu nerede yaptırıyor anketlerini onu bilmiyorum ama bunlar Kılıçdaroğlu’nun yeni iddiası değil. Kılıçdaroğlu her seçim öncesi benzer şeyleri söyledi, sandığa pek kalmadı, hep birlikte göreceğiz. Anketler üzerinden siyaset yapılmıyor, biz sahada siyaset yapıyoruz. Gerçeklik orada. Cumhur İttifakı bu seçimlerde bir kere daha yüksek bir oy oranıyla iktidara gelmeye talip. Bizim milleti kucaklamamız, yüreğimizdeki, aklımızdaki her şey şeffaf. Yaptıklarımız da ortada. Biz milletimizin karşısına çıkarken çok hazırlıklıyız. Tutarlılık çok önemli bir şey.” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220915/andy-arin-kurucusu-acar-2023-secimlerinden-sonra-erken-secim-olacak-1061243647.html
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ak parti, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim, 2023
ak parti, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim, 2023

Erdoğan, 2023 seçimleri için 28 Ekim’de ‘Arena’ya inecek

14:37 19.09.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Arena'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Arena'da - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 2023 seçimlerine ilişkin "28 Ekim'de Ankara Arena'da AK Parti Yol Haritası'nı Cumhurbaşkanımız aktaracak. Bu seçime mahsus, 2023'te cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Biz yeni yüzyılımızda Türkiye'yi bambaşka bir lige taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CNN Türk canlı yayınında 2023 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu:
“Milletvekili arkadaşlarımız inanılmaz yüksek bir performansla gayret gösteriyorlar. O gayret yeni arkadaşlarımız takviye edilerek mutlaka devam edecek. İl il anketlerimizi de yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan bunun da çalışmasını yürütüyoruz. Üçüncüsü Seçim propaganda dönemi… 28 Ekim’de Ankara Arena’da AK Parti Yol Haritası’nı Cumhurbaşkanımız aktaracak. Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Cumhur İttifakı olarak seçimin öne alınmasıyla ilgili tartışma bizim gündemimizde yok. Muhalefet bunu defalarca gündeme getirdi. Sürekli bir tarih ifade ettiler, böyle bir gündemimiz yok. Haziran 2023’e de 9 ay kaldı, artık çalışmalara başlamanın da vakti geldi. Bu seçime mahsus, 2023’te cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Türkiye’nin adil bir ülke olarak masaya davet edilmesinin kıymetini görüyoruz. Biz yeni yüzyılımızda Türkiye’yi bambaşka bir lige taşımak sorumluluğumuz var. Ana slogan açıklanmazsa bile orada biz konuşmasının arasında bunları göreceğiz. 28 Ekim’de AK Parti nasıl bir Türkiye hayal ediyor, onları Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşmış olacak."

'Biz sahada siyaset yapıyoruz'

AK Parti'nin anketler üzerinden değil, sahada siyaset yaptığına dikkat çeken Kandemir, "Sayın Kılıçdaroğlu nerede yaptırıyor anketlerini onu bilmiyorum ama bunlar Kılıçdaroğlu’nun yeni iddiası değil. Kılıçdaroğlu her seçim öncesi benzer şeyleri söyledi, sandığa pek kalmadı, hep birlikte göreceğiz. Anketler üzerinden siyaset yapılmıyor, biz sahada siyaset yapıyoruz. Gerçeklik orada. Cumhur İttifakı bu seçimlerde bir kere daha yüksek bir oy oranıyla iktidara gelmeye talip. Bizim milleti kucaklamamız, yüreğimizdeki, aklımızdaki her şey şeffaf. Yaptıklarımız da ortada. Biz milletimizin karşısına çıkarken çok hazırlıklıyız. Tutarlılık çok önemli bir şey.” dedi.
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