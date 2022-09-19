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Edirne'de yapılmak istenen millet bahçesine dava açıldı
Edirne'de yapılmak istenen millet bahçesine dava açıldı
Edirne Kent Konseyi, Söğütlük Kent Ormanı’nın millet bahçesi olması için 20 Eylül’de yapılacak ihaleyi durdurmak amacıyla dava açtı. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T18:42+0300
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edirne
millet bahçesi
türkiye
dava
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Edirne’de halkın mesire yeri olarak kullandığı Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ‘ne bağlı Söğütlük Kent Ormanı’nın millet bahçesi olarak düzenlenmesine karşı dava açıldı.20 Eylül’de yapılacak ihale öncesi Edirne Kent Konseyi, ihalenin durdurulması istemiyle dava dilekçesini Edirne Adliyesi’ne verdi.‘Bizim talebimiz buranın doğal kalması’Gazete Duvar’dan Tamer Yavuz’un haberine göre, konuyla ilgili bugün Edine Kent Konseyi Başkanı Nevzat Çolak, TMMOB Edirne binasında bir açıklama yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20220429/35-tlye-satmisti-millet-bahcesinin-m-harfini-calan-sanik-tahliye-edildi-1055944724.html
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edirne, millet bahçesi, dava
edirne, millet bahçesi, dava

Edirne'de yapılmak istenen millet bahçesine dava açıldı

18:42 19.09.2022 (güncellendi: 18:46 19.09.2022)
© Gazete Duvar/Tamer YavuzSöğütlük Kent Ormanı
Söğütlük Kent Ormanı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© Gazete Duvar/Tamer Yavuz
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Edirne Kent Konseyi, Söğütlük Kent Ormanı’nın millet bahçesi olması için 20 Eylül’de yapılacak ihaleyi durdurmak amacıyla dava açtı.
Edirne’de halkın mesire yeri olarak kullandığı Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ‘ne bağlı Söğütlük Kent Ormanı’nın millet bahçesi olarak düzenlenmesine karşı dava açıldı.
20 Eylül’de yapılacak ihale öncesi Edirne Kent Konseyi, ihalenin durdurulması istemiyle dava dilekçesini Edirne Adliyesi’ne verdi.

‘Bizim talebimiz buranın doğal kalması’

Gazete Duvar’dan Tamer Yavuz’un haberine göre, konuyla ilgili bugün Edine Kent Konseyi Başkanı Nevzat Çolak, TMMOB Edirne binasında bir açıklama yaptı:

“Söğütlük’e sahip çıkmaya çağırıyoruz, Söğütlük doğal kalsın istiyoruz. Biz bugüne kadar Söğütlük’te festivaller, şenlikler yaptık. Edirneliler orayı gayet güzel, özgürce kullanabiliyorlardı. Fakat bu kullanım mı rahatsız etti, ya da ne oldu bilmiyoruz, doğal sit alanı bir bölge, yapay bir parka çevrilmek isteniyor. İçerisinde baştan sona kadar uzanan asfalt bir yol var. Oraya iş makineleri girecek. Orada, canlıları ve bitkisiyle birlikte doğal bir yaşam var. Bunun etkilenmemesi, kaybolmaması mümkün değil. Bizim talebimiz, buranın doğal kalması. Önceki haliyle kullanıma devam edilsin. Biz Söğütlük’ün takipçisi olacağız, bırakmayacağız, sahip çıkacağız.”

Millet Bahçesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
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