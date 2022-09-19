Edirne'de yapılmak istenen millet bahçesine dava açıldı
18:42 19.09.2022 (güncellendi: 18:46 19.09.2022)
© Gazete Duvar/Tamer YavuzSöğütlük Kent Ormanı
© Gazete Duvar/Tamer Yavuz
Edirne Kent Konseyi, Söğütlük Kent Ormanı’nın millet bahçesi olması için 20 Eylül’de yapılacak ihaleyi durdurmak amacıyla dava açtı.
Edirne’de halkın mesire yeri olarak kullandığı Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ‘ne bağlı Söğütlük Kent Ormanı’nın millet bahçesi olarak düzenlenmesine karşı dava açıldı.
20 Eylül’de yapılacak ihale öncesi Edirne Kent Konseyi, ihalenin durdurulması istemiyle dava dilekçesini Edirne Adliyesi’ne verdi.
‘Bizim talebimiz buranın doğal kalması’
Gazete Duvar’dan Tamer Yavuz’un haberine göre, konuyla ilgili bugün Edine Kent Konseyi Başkanı Nevzat Çolak, TMMOB Edirne binasında bir açıklama yaptı:
“Söğütlük’e sahip çıkmaya çağırıyoruz, Söğütlük doğal kalsın istiyoruz. Biz bugüne kadar Söğütlük’te festivaller, şenlikler yaptık. Edirneliler orayı gayet güzel, özgürce kullanabiliyorlardı. Fakat bu kullanım mı rahatsız etti, ya da ne oldu bilmiyoruz, doğal sit alanı bir bölge, yapay bir parka çevrilmek isteniyor. İçerisinde baştan sona kadar uzanan asfalt bir yol var. Oraya iş makineleri girecek. Orada, canlıları ve bitkisiyle birlikte doğal bir yaşam var. Bunun etkilenmemesi, kaybolmaması mümkün değil. Bizim talebimiz, buranın doğal kalması. Önceki haliyle kullanıma devam edilsin. Biz Söğütlük’ün takipçisi olacağız, bırakmayacağız, sahip çıkacağız.”