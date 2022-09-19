Edirne'de yapılmak istenen millet bahçesine dava açıldı

“Söğütlük’e sahip çıkmaya çağırıyoruz, Söğütlük doğal kalsın istiyoruz. Biz bugüne kadar Söğütlük’te festivaller, şenlikler yaptık. Edirneliler orayı gayet güzel, özgürce kullanabiliyorlardı. Fakat bu kullanım mı rahatsız etti, ya da ne oldu bilmiyoruz, doğal sit alanı bir bölge, yapay bir parka çevrilmek isteniyor. İçerisinde baştan sona kadar uzanan asfalt bir yol var. Oraya iş makineleri girecek. Orada, canlıları ve bitkisiyle birlikte doğal bir yaşam var. Bunun etkilenmemesi, kaybolmaması mümkün değil. Bizim talebimiz, buranın doğal kalması. Önceki haliyle kullanıma devam edilsin. Biz Söğütlük’ün takipçisi olacağız, bırakmayacağız, sahip çıkacağız.”