https://sputniknews.com.tr/20220919/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061357288.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.27 Türk Lirasından işlem görüyor. Euro/TL ise 18.26 TL’de yer alıyor. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T09:25+0300
2022-09-19T09:25+0300
2022-09-19T09:25+0300
ekonomi
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Dolar yeni haftada 18.27 Türk Lirasından işlem görüyor. Euro/TL ise 18.26 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gramı 980.11 Türk Lirasına geriledi. Böylece çeyrek altın 1644.99, Cumhuriyet altını ise 6767.52 TL oldu.Altının ons fiyatı da 1669 doları gördü.
https://sputniknews.com.tr/20220916/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061255693.html
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dolar ne kadar,eurone kadar,dolar fiyat,gram altın ne kadar,çeyrek altın ne kadar,ons altın
dolar ne kadar,eurone kadar,dolar fiyat,gram altın ne kadar,çeyrek altın ne kadar,ons altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 18.27 Türk Lirasından işlem görüyor. Euro/TL ise 18.26 TL’de yer alıyor.
Dolar yeni haftada 18.27 Türk Lirasından işlem görüyor. Euro/TL ise 18.26 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının gramı 980.11 Türk Lirasına geriledi. Böylece çeyrek altın 1644.99, Cumhuriyet altını ise 6767.52 TL oldu.
Altının ons fiyatı da 1669 doları gördü.