https://sputniknews.com.tr/20220919/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061357288.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.27 Türk Lirasından işlem görüyor. Euro/TL ise 18.26 TL’de yer alıyor. 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T09:25+0300

2022-09-19T09:25+0300

2022-09-19T09:25+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

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Dolar yeni haftada 18.27 Türk Lirasından işlem görüyor. Euro/TL ise 18.26 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gramı 980.11 Türk Lirasına geriledi. Böylece çeyrek altın 1644.99, Cumhuriyet altını ise 6767.52 TL oldu.Altının ons fiyatı da 1669 doları gördü.

https://sputniknews.com.tr/20220916/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061255693.html

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2022

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