https://sputniknews.com.tr/20220919/dolar-2022-rekorunu-kirdi-1061375208.html
Dolar 2022 yılı rekorunu kırdı
Dolar 2022 yılı rekorunu kırdı
Dolar 2022 yılı rekorunu kırdı ve 18.31 lirayı gördü. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T17:01+0300
2022-09-19T17:01+0300
2022-09-19T17:06+0300
ekonomi
dolar
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Dolar, TL karşısında 18.31 TL’yi aşarak 2022 yılın rekorunu kırdı.
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dolar
Dolar 2022 yılı rekorunu kırdı
17:01 19.09.2022 (güncellendi: 17:06 19.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Dolar 2022 yılı rekorunu kırdı ve 18.31 lirayı gördü.
Dolar, TL karşısında 18.31 TL’yi aşarak 2022 yılın rekorunu kırdı.