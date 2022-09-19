https://sputniknews.com.tr/20220919/davutoglu-12-imami-ezbere-sayarim-kurtce-ogrenmeyi-cok-istedim-1061355691.html

Davutoğlu: 12 imamı ezbere sayarım, Kürtçe öğrenmeyi çok istedim

Davutoğlu: 12 imamı ezbere sayarım, Kürtçe öğrenmeyi çok istedim

Ahmet Davutoğlu, Sultanbeyli'de konuştu: "Bir yüzükle çıkılan yolda servet biriktirmeyenleriz. Gemilerle servet biriktiren değil gemileri yakanlardınız... 12... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T07:19+0300

2022-09-19T07:19+0300

2022-09-19T07:19+0300

politika

gelecek partisi

ahmet davutoğlu

sultanbeyli

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Sultanbeyli'de konuştu. Mitingden izlenimlerini aktaran T24 yazarı Candan Yıldız, "Gelecek Partisi olarak seçim startının Sultanbeyli Meydanı’nda verilmesi hem AK Parti’ye karşı bir gövde gösterisi anlamı taşıyordu, hem de Gelecek’in İstanbul’da hangi sosyolojiye ağırlık vereceğine işaret ediyordu. Ahmet Davutoğlu’nun Meydan’da kurulan sahneye çıktıktan bir süre sonra Kürtçe “Ser seran, ser çavan” yani “Baş göz üstüne geldiniz” sözü de Sultanbeyli sosyolojisine yönelikti" dedi. Yıldız'ın aktardığına göre Davutoğlu şunları söyledi:“Bir yüzükle çıkılan yolda servet biriktirmeyenleriz. Gemilerle servet biriktiren değil gemileri yakanlardınız... Bir nehrin yarısına kadar gitmek önemli, yarısına ulaştığınızda geri dönmenin riski karşıya uluşmanın riskinden daha fazla olduğu anda geri dönüş imkansızlaşır. Altılı Masa’nın dağılma riskinin getireceği tahribat, devam etmenin getireceği muhtemel tahribattan daha yüksek olur...""12 İmamı ezbere sayarım. Niyaz duasını bilirim. İlgilendiğiniz konuyu bileceksiniz. ‘Ali’yi Alevilerden daha çok severim’ demenin bir anlamı yok ki… Çok isterim Kürtçeyi öğrenmeyi. Olmadı istediğim kadar. Prens Charles Galce öğreniyor. Bunu ayrılıkçı bir profesörden Galce öğreniyor. Gel de bunu Bahçeli’ye anlat...Demokratik hukuk devleti kuralları konusunda hiç taviz vermedim. Benim dönemimde hiçbir kayyım atanmadı. Benim dönemimde Kürtçeye yasak getirilmedi. Bunlar istenmedi mi sanıyorsunuz. Günü geldiğinde nelere karşı mücadele ettiğimi bir gün konuşuruz."Gelecek Partisi aynı zaman da Kürt Partisi, Alevi partisi, Türk partisi. Ben bir Türküm, Kürtlerin hakkını ben savunacağım. HDP Genel Merkezi’ne gitmiş tek siyasetçiyim. Hem de Başbakan olarak. Hiç de gocunmadım. Ama dediklerimi dinlemedikleri için, PKK’nın silahlı mücadele çağrısına destek verdikleri için 23 Temmuz’da terörle mücadeleyi başlattım."Daha 40 günlük Başbakanım. Demirtaş ve Buldan’ı Başbakanlık’ta kabul ettim. Tayyip Bey ve birçok arkadaş o zaman ‘aman’ dedi. ‘Muhataplarsa Çözüm Süreci’nde, ben onların ne yapacakları görürüm, tavrımı alırım’ dedim. Çözüm Süreci’nde doğru davransalardı birçok şey değişirdi. Yanlış davrandıklarında da çetin mücadeleyi veririm. Mücadele ederken de demokratik hukuk kuralları çerçevesinde bir mücadeleden söz ediyorum. HDP ile konuşma konusunda benim ve partimin bir rezervi yok..."Seçim sürecinde Altılı Masa ile ilgili ses kayıtlarının çıkarılacağı söylentileriyle ilgili de Davutoğlu net tavır aldı. “Kim ses kaydını alıp bunu siyasi şantaj olarak kullanırsa bu neo FETÖ yöntemidir” diye konuştu.

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gelecek partisi, ahmet davutoğlu, sultanbeyli