https://sputniknews.com.tr/20220919/cumhurbaskani-erdogan-yemen-baskanlik-konseyi-baskani-el-alimiyi-kabul-etti-1061389535.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı El-Alimi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı El-Alimi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi'yi kabul etti. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T22:16+0300
2022-09-19T22:16+0300
2022-09-19T22:16+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı El-Alimi'yi kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı El-Alimi'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi'yi kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı El-Alimi'yi kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.