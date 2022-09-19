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https://sputniknews.com.tr/20220919/cumhurbaskani-erdogan-abdli-senator-graham-ile-gorustu-1061387611.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Graham ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Graham ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile bir araya geldi. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T21:52+0300
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dünya
recep tayyip erdoğan
lindsey graham
abd
türkiye
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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Graham ile görütşü. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
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recep tayyip erdoğan, lindsey graham, abd, türkiye
recep tayyip erdoğan, lindsey graham, abd, türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Graham ile görüştü

21:52 19.09.2022 (güncellendi: 21:54 19.09.2022)
© Twitter/ AK PartiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© Twitter/ AK Parti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Graham ile görütşü. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
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