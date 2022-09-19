https://sputniknews.com.tr/20220919/cumhurbaskani-erdogan-abdli-senator-graham-ile-gorustu-1061387611.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Graham ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Graham ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile bir araya geldi. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T21:52+0300
2022-09-19T21:52+0300
2022-09-19T21:54+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
lindsey graham
abd
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061387297_0:12:2001:1137_1920x0_80_0_0_aee7abb2936c334b94066484365fc638.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Graham ile görütşü. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061387297_0:0:2001:1501_1920x0_80_0_0_938eedc69b4d3bfb8c8ce13cc9cd789d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, lindsey graham, abd, türkiye
recep tayyip erdoğan, lindsey graham, abd, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Graham ile görüştü
21:52 19.09.2022 (güncellendi: 21:54 19.09.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Graham ile görütşü. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.